Joao Pereira 5. asistini yaptı

Joao Pereira 5. asistini yaptı

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Nwakaeme'nin attığı golde ortayı açan isim olan Pereira, 23 maçta 5. asistini yapmış oldu.

Trabzonspor'un vazgeçilmez ismi Joao Pereira, 3 aylık aranın ardından lige fırtına gibi döndü.

Geçtiğimiz sezon ligde 22 maçta 5 asist yapan Portekizli sağ bek, bu sezon daha şimdiden bu istatistiği geride bıraktı.

Trabzonspor'un, Göztepe karşısında Nwakaeme ile bulduğu golün asistini yapan 36 yaşındaki tecrübeli futbolcu, toplamda 1 gol 5 asistlik rakama ulaştı.