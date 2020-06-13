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- Joao Pereira 5. asistini yaptı
Joao Pereira 5. asistini yaptı
Nwakaeme'nin attığı golde ortayı açan isim olan Pereira, 23 maçta 5. asistini yapmış oldu.
- Haber Merkezi
- 13.06.2020 - 11:56
Trabzonspor'un vazgeçilmez ismi Joao Pereira, 3 aylık aranın ardından lige fırtına gibi döndü.
Geçtiğimiz sezon ligde 22 maçta 5 asist yapan Portekizli sağ bek, bu sezon daha şimdiden bu istatistiği geride bıraktı.
Trabzonspor'un, Göztepe karşısında Nwakaeme ile bulduğu golün asistini yapan 36 yaşındaki tecrübeli futbolcu, toplamda 1 gol 5 asistlik rakama ulaştı.