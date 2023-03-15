Jorge Jesus: Avrupa Ligi'nde bizden çok güçlü takımlar var Fenerbahçe'nin deneyimli teknik direktörü Jorge Jesus, Sevilla maçı öncesinde konuştu. Portekizli hoca, "Bizden çok güçlü takımlar var ama bu maç için hayal kurmalıyım" dedi.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, Sevilla maçı öncesi açıklamalarda bulundu. Sözleşme sorusuna ise önce tepki gösterirken, sonra kısa bir cevap verdi.

İşte Jesus'un açıklamaları...

"İyi bir takıma karşı mücadelemizi vereceğiz. 2-0'lık dezavantajımız var. Sevilla bu kupayı 6 kere kazandı. Ancak hala şansımız olduğuna inanıyoruz. Taraftarın desteği, inanmaları çok önemli olacak. Biz hala inanıyoruz. Sevilla'ya saygı duyuyoruz ama hala söyleyecek bir sözümüz var."

"Mayıs ayında bitiyor"

"Ses kaydımla ilgili sorunun maçla ilgili yok ama cevap vereceğim. Fenerbahçe'de kontratım mayıs ayında bitiyor. Bu yeni bir durum değil. Bunun dışında söylenecek bir şey yok."

"Turu geçmek için gol lazım"

"İlk maç tam da düşündüğüm gibi geçti. İlk 45 dakika taktiksel olarak iyi ve güçlü görüntü sergiledik. Sevilla'dan çok daha iyiydik. İkinci yarı taktiksel olarak iyi değildik. Sevilla 3 pozisyona girdi, 2 gol attı. Biz ilk yarıda 4 pozisyona girdik ama atmayı beceremedik. Sevilla gibi bir takımla oynuyorsanız, fatura ağır olabiliyor. Turu geçmek için gol lazım, bunun için çalışacağız."

"Lincoln'den belki sezon sonuna kadar yararlanamayacağız"

"Jayden Oosterwolde genç bir oyuncu ve ona çok inanıyoruz. Takıma, ortama uyum sağlayacak. Geldiğinde rahatsızlandı ve idman kaçırdı. Bu sürede Lincoln Henrique çok iyi oynadı. O da iyi bir dönemindeydi, sakatlanana kadar... Onu bu performansı benim için sürpriz oldu diyebilirim. Ondan belki de sezon sonuna kadar faydalanamayacağız."

"İlk golü atmak ideal senaryo olur"

"Sevilla'yı geçebilmek için hala şansımız var. Tabii ki ilk maça göre işimiz daha zor. İlk maçtan önce beklentilerimiz vardı ama işimiz zor. Fakat inancımız var. Riskin limitlerinde oynamamız gerekiyor. Ancak böyle turu geçebiliriz. İlk golü atmak ideal senaryo olur."

"Lincoln'ün durumu bizi çok üzdü"

"Lincoln'ün durumu bizi çok üzdü, Fenerbahçe için büyük kayıp. Birden fazla pozisyonda oynuyor, sevdiğim tarzda bir oyuncu. Bu sezon yeniden oynayabilecek mi, bakacağız."

"Batshuayi perşembe günü yüzde 100 hazır"

"Michy Batshuayi'nin iki haftalık sakatlığı vardı. Perşembe günü yüzde 100'ü ile oynar. Pedro'nun tam anlamıyla hazır olması için maçlara ihtiyacı var."

"Bizden çok güçlü takımlar var"

"Avrupa Ligi'nde hep 3'lü oynadık. Bu sistemle ilk 10 maçta 7 galibiyet aldık. Oyuncularım her sisteme alıştı ve sahada rahat bir şekilde uygulayabiliyorlar. Hayal kurmak güzeldir. UEFA Avrupa Ligi'nde güçlü takımlar var. Ben tur tur değerlendiriyorum. Kazanmak için hayal kurmalıyım. Bu kupayı kazanmak için bizden çok daha güçlü takımlar var."

"Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'ni kazanacağını düşününmüyorum"

Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe'yi çalıştıran bir diğer Portekizli teknik adam Vitor Pereira, Antwerp ile 2-2 berabere kalınan UEFA Avrupa Ligi maçının ardından şu ifadeleri kullanmıştı: