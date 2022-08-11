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    Jorge Jesus: Bana Serdar Aziz gibi futbolcular lazım

    Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, Serdar Aziz'i takıma örnek olarak gösterdi.
    • 11.08.2022 - 11:16
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    Jorge Jesus: Bana Serdar Aziz gibi futbolcular lazım

    Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, Dinamo Kiev maçında sakatlanmasına rağmen maça devam etmek isteyen milli stoper Serdar Aziz'i takıma örnek gösterdi.

    UEFA Şampiyonlar Ligi Ön Elemesi'nde Dinamo Kiev'e karşı deplasmanda oynanan ilk maça sakatlığı olmasına rağmen çıkan Serdar, ağrıları arttığı için devre arası oyundan alınmıştı.

    "Ağrılarım var ama oynayabilirim" demişti

    Polonya'da devre arası soyunma odasında doktor, Jorge Jesus'a "Serdar devam etmemeli" bilgisini verdi. Bunun üzerine milli stoper Jesus'a "Önemli bir maç ve takımı yalnız bırakmak istemiyorum. Ağrılarım olmasına rağmen maça devam edebilirim." dedi. Ancak Jesus, futbolcusunun sağlığını düşünerek tecrübeli ismi oyundan çıkardı.

    Jorge Jesus: Bana Serdar Aziz gibi futbolcular lazım #1

    Jesus, Serdar'ı örnek gösterdi

    Haber Global'in haberine göre, maçtan sonra Samandıra'da ilk antrenman günü rutin toplantılarından birini yapan Jesus, takıma Serdar'ı örnek göstererek şöyle seslendi:

    "Benim Serdar gibi yüreğini ortaya koyacak isimlere ihtiyacım var. Serdar sakat olmasına rağmen maça devam etmek istedi ancak biz onu fazla riske atamazdık. Sezon uzun ve hepinize ihtiyacım var. Serdar'ı örnek almanızı ve bütün yüreğinizi sahaya koymamızı istiyorum."

    Jorge Jesus: Bana Serdar Aziz gibi futbolcular lazım #2


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