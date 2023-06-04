Jorge Jesus, basın toplantısına katılmadı Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, derbi sonrası basın toplantısına katılmama kararı aldı.

Süper Lig'in 37. haftasında şampiyonluğunu geçen hafta ilan eden Galatasaray derbi maçta Fenerbahçe'yi 3-0 yenerek sezonu galibiyetle kapattı.

Sarı-kırmızılılar, 28 ve 79. dakikalarda Nicolo Zaniolo, 71. dakikada Mauro Icardi'nin golleriyle sahadan 3-0 galip ayrılan taraf oldu.

Fenerbahçe'de maçın 69. dakikasında Luan Peres kırmızı kart gördü.

Basın toplantısına katılmadı

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus ise derbi sonrası flaş bir karar verdi. 3-0'lık mağlubiyet sonrası Jorge Jesus, basın toplantısına katılmama kararı aldı.

Derbi galibiyeti alamadan sezonu bitirdi

Fenerbahçe'de teknik direktör Jorge Jesus, bu sezon derbi galibiyeti yaşayamadı.

Galatasaray mücadelesinden yenik ayrılan Fenerbahçe'de teknik direktör Jorge Jesus, bu sezon takımının başında derbi galibiyeti elde edemedi.

Portekizli çalıştırıcı, 1990-91 sezonunda Guus Hiddink'ten sonra bir Süper Lig sezonunda sarı-kırmızılı ekibe karşı oynadığı iki derbi karşılaşmasını da kaybeden ilk teknik direktör oldu.