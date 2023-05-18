Jorge Jesus: Benim için önemli olan hala 2 yarışın içinde olmak Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, Trabzonspor galibiyeti ardından açıklamalarda bulundu. Jesus, "Fenerbahçe bitime bu kadar az süre kala, 2 kupada şansını en son ne zaman sürdürdü bilmiyorum. Benim için önemli olan hala 2 yarışın içinde olmak" dedi.

Süper Lig'de 34. haftada Fenerbahçe sahasında Trabzonspor'u 3-1 yendi. Sarı lacivertliler bu sezon ligde ilk kez büyük maç kazandı.

Sarı-lacivertliler, bu galibiyetle puanını 71 yaptı. Maçın ardından Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus galibiyeti yayıncı kuruluşa değerlendirdi.

"Hedefimiz galip gelmekti"

Jorge Jesus, açıklamalarına şu şekilde başladı:

"Galip gelmek önemliydi çünkü kuvvetli, bu ligin en güçlü takımlarından bir tanesi, son şampiyon bir rakip. İyi bir takıma karşı oynadık. Takımım iyi bir maç çıkardı. İlk 30 dakikada çok kaliteli bir oyun sergiledik. Teknik anlamda kaliteli goller attık. Özellikle 3. gole baktığınızda, takımın teknik kalitesini görüyorsunuz. Hedefimiz galip gelmekti, kaliteli oynayarak başardık."

"Sivas maçı bizi finale taşıyabilir"

Jesus, Sivasspor maçının önemli olduğunu vurguladı.

"Şimdi yapmamız gereken şey, çarşamba günü Sivasspor'la oynayacağımız maça odaklanmak. Bu maç bizi finale taşıyabilir. Bizim için bu sezonun en önemli maçlardan bir tanesi olacak."

"Psikolojik olarak güçlü olmak zorundasınız"

Portekizli teknik adam, psikolojik olarak güçlü olduklarını söyledi.

"Giresun'da istediğimiz sonucu alamadık. Bu bizi üzdü. Moralimizi düşük tutmadık, inanmaya devam ettik. Bugünkü gibi oynadığımız müddetçe toparlanabileceğimizi biliyorduk. Psikolojik olarak güçlü olmak zorundasınız. Hafta boyunca özgüvenli bir şekilde çalışmayı sürdürdük."

"Benim için önemli olan hala 2 yarışın içinde olmak"

Tecrübeli çalıştırıcı sözlerini şu şekilde noktaladı: