Jorge Jesus: Brezilya Milli Takımı'na kim teknik direktörlük yapmak istemez ki Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, sarı-lacivertli takımdaki geleceğiyle ilgili, "Sezon bittiğinde harekete geçeceğim. Her zaman böyle yapıyorum" dedi.

Süper Lig'de 24 mücadeleye çıkan ve topladığı 54 puanla lider Galatasaray'ı takipte olan Fenerbahçe'de takımın deneyimli çalıştırıcısı Jorge Jesus Fenerbahçe'deki geleceğiyle ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Jorge Jesus, Portekiz basınından SportTV'ye açıklamalarda bulundu.

"Sözleşmem mayıs ayında bitiyor"

Jorge Jesus, şu ifadeleri kullandı:

"Dünyada Brezilya'ya teknik direktörlük yapmak istemeyen herhangi bir teknik direktör var mı? Benimle kimse görüşmedi. Sözleşmem mayıs ayında bitiyor. Sonra ne olacağını göreceğiz."

"Sezon bittiğinde harekete geçeceğim"

Jesus, sözlerine şöyle devam etti:

"Sezon bittiğinde harekete geçeceğim. Her zaman böyle yapıyorum. Hemen karar vermiyorum. Türkiye'de kalıp kalmayacağımı göreceksiniz."

"Brezilya Milli Takımı'na kim teknik direktörlük yapmak istemez ki?"

Brezilya Milli Takımı'na olumlu bakan Jorge Jesus, şu açıklamayı yaptı:

"Brezilya Milli Takımı'na kim teknik direktörlük yapmak istemez ki? Belki Real Madrid'de ya da Barcelona'da çalışıyor olsam... Bir milli takımın başına geçmek için uygun muyum, çok az ama bir hipotez olabilir."

"Sadece şampiyonluk kazanabilecek takımları kabul ederim"

Jesus, sadece şampiyonluk kazanabilecek takımları kabul ettiğini belirtti.

"Sadece şampiyonluk kazanabilecek takımları kabul ederim, kulüplerimi bu şekilde seçiyorum. Hiçbir şey kazanamayacağım bir kulüpte teknik direktörlük yapmam."

"Kariyerimde her şey bir olasılık"

Portekizli teknik adam, son olarak şunları söyledi: