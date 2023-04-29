Jorge Jesus: Bugün en önemli şey galip gelmekti Sivasspor'u 3-1 mağlup eden Fenerbahçe'de teknik direktör Jorge Jesus maç sonunda, "Bugün en önemli şey galip gelmekti. Rakibimizin arkasından geliyoruz" dedi.

Süper Lig'in 32. haftasında Fenerbahçe, Sivasspor deplasmanına konuk oldu. Sarı-lacivertli takım, Yeni 4 Eylül Stadyumu'ndaki maçı 3-1'lik skorla kazandı.

Karşılaşmada Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golleri 22. dakikada Diego Rossi ile 45+1 ve 45+10'da Ferdi Kadıoğlu attı. Sivasspor'un tek golü 76. dakikada Jordy Caicedo'dan geldi.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, Sivasspor karşısında aldıkları galibiyeti değerlendirdi.

"Bugün en önemli şey galip gelmekti"

Jesus şunları söyledi:

"Bugün en önemli şey galip gelmekti. Rakibimizin arkasından geliyoruz. Her maçı kazanmamız gerekiyor, bugün de 3-1 kazandık. 11'e 11 oynanırken üstün taraf bizdik. Yüzde 70 topa sahiptik. Kaleye 5 şutumuz vardı, rakibimizin bu sırada hiç şutu yoktu. Güçlü taraf bizdik."

"Takımım özgüvenli bir şekilde yoluna devam ediyor"

Öz güvenli şekilde devam ettiklerini söyleyen Jesus, şu ifadeleri kullandı:

"Bu şekilde 3 gol attık. Kontrataklardan 3 gol bulduk. 1 kişi eksik olunca ve devreye 3-0 önde girince, ikinci yarı çok baskılı oynamayabiliyorsunuz. Biz de bunu yaptık. Savunmamızın arkasındaki alanı daraltmak için geri çekildik. Bu da Sivasspor'un daha çok top tutmasına neden oldu ama çok pozisyonları yoktu. İrfan'ın 2-3 tane iyi kurtarışı vardı. Bizim için genel olarak güzel bir galibiyet oldu. Takımım özgüvenli bir şekilde yoluna devam ediyor."

"Sanki 7 ay değil de 7 gündür oynamıyormuş gibiydi"

Luan Peres'in performansını değerlendiren deneyimli çalıştırıcı, şu açıklamayı yaptı:

"7 ay sonra oynayan Luan Peres'i konuşmak istiyorum. Sanki 7 ay değil de 7 gündür oynamıyormuş gibiydi. İşte oyuncuların kalitesi bu tarz durumlarda ortaya çıkıyor. Bazı oyuncular için 7 ay uzak kalmak büyük bir problem olurken, bazı oyuncular için 7 gün gibi olabiliyor."

"Türkiye Kupası'nda da finale çıkmak istiyoruz"

Jorge Jesus, Türkiye Kupası'nda final istediklerini söyledi:

"Tüm takımı performansı sebebiyle tebrik ediyorum. Taraftarımız 1 kişi eksik olduktan sonra bizi çok iyi desteklediler, teşekkür ediyorum. Çarşamba buraya yine farklı bir turnuva için geleceğiz. Türkiye Kupası'nda da finale çıkmak istiyoruz."

"Valencia'nın durumunu çok net bilmiyorum"

Enner Valencia'nın durumu hakkında Jesus, şunları dedi:

"Valencia'nın durumunu çok net bilmiyorum. Bildiğim şey şu ki hastaneye gitti, doktorumuzun dediğine göre iyi bir durumda."

"Derbinin seviyesini kaldıracak kapasitede bir hakem yönetimi olur umarım"

Son olarak derbi hakkında konuşan Portekizli teknik adam şu değerlendirmeyi yaptı: