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    Jorge Jesus: Çok gol atmak istiyoruz

    Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, Konyaspor mücadelesi öncesi konuştu.
    • 29.08.2022 - 18:49
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    Jorge Jesus: Çok gol atmak istiyoruz

    Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, Konyaspor karşılaşmasının öncesinde açıklamalarda bulundu.

    Portekizli teknik adam ilk olarak "30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutlarım. Türk kültürüne saygı duyuyorum. Bu değerli bayramı kutluyorum." açıklamasını yaptı.

    Jorge Jesus: Çok gol atmak istiyoruz #1

    "Güçlü bir takım olmaya çalışıyoruz"

    Jorge Jesus "Zor bir maç bekliyoruz, Türkiye'de takımların çok iyi oyuncuları var, bugünkü rakibimizin de kadrosu milli takım seviyesinde oyuncuları var. Galip gelmek ve fazla gol atmak istiyoruz. Takımın değerini yukarıya çıkartmaya çalışıyoruz. Her geçen gün daha güçlü bir takım olmaya çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.


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