Jorge Jesus derbide takımı telefonla yönetecek Fenerbahçe'nin tecrübeli ismi Jorge Jesus, siyah-beyazlı takımla oynanacak derbi öncesinde ceza almıştı. Portekizli, takımını tribünden telefonla yönetme kararı aldı.

Ercan Ertan - Ensonhaber.com Spor Servisi

Fenerbahçe'nin deneyimli teknik adamı Jorge Jesus, Beşiktaş maçı öncesinde oynanan Antalyaspor karşılaşmasında kırmızı kart görmüştü.

Telefonla talimat verecek

Siyah-beyazlılarla oynanacak olan maçı tribünden izleyecek olan Portekizli teknik adam yardımcısı Joao de Deus ile telefon bağlantısı yaparak talimatlarını bildirecek.

Oyuncu değişiklikleri ve birçok konuda maça dahil olmayı planlayan deneyimli çalıştırıcının bu fikrine TFF'nin herhangi bir yaptırım uygulaması da kurallar çerçevesinde kaldığı için beklenmiyor.

Antrenörler telefon bulundurabilir

TFF'nin yedek kulübesinde telefon bulundurulmasına ne diyeceği elbette merak ediliyor. Küçük bir araştırma yaptık.

Futbol Oyun Kuralları'nın "Diğer Ekipler maddesinde" ise şu ifadeler yer alıyor: