Jorge Jesus derbide takımı telefonla yönetecek

Ercan Ertan - Ensonhaber.com Spor Servisi
Fenerbahçe'nin deneyimli teknik adamı Jorge Jesus, Beşiktaş maçı öncesinde oynanan Antalyaspor karşılaşmasında kırmızı kart görmüştü.
Telefonla talimat verecek
Siyah-beyazlılarla oynanacak olan maçı tribünden izleyecek olan Portekizli teknik adam yardımcısı Joao de Deus ile telefon bağlantısı yaparak talimatlarını bildirecek.
Oyuncu değişiklikleri ve birçok konuda maça dahil olmayı planlayan deneyimli çalıştırıcının bu fikrine TFF'nin herhangi bir yaptırım uygulaması da kurallar çerçevesinde kaldığı için beklenmiyor.
Antrenörler telefon bulundurabilir
TFF'nin yedek kulübesinde telefon bulundurulmasına ne diyeceği elbette merak ediliyor. Küçük bir araştırma yaptık.
Futbol Oyun Kuralları'nın "Diğer Ekipler maddesinde" ise şu ifadeler yer alıyor:
"Oyuncu sağlığı veya güvenliği veya taktiksel/ antrenörlük sebepleriyle direkt olarak bağlantılı olduğu sürece takım görevlileri tarafından elektronik iletişim aracının kullanımına izin verilir fakat sadece küçük, mobil, elle tutulur ekipmanlar (mikrofon, kulaklık, kulak mikrofonu, mobil telefon/ akıllı telefon, akıllı saat, tablet, laptop) kullanılabilir.
İzin verilmeyen bir ekipman kullanan veya elektronik iletişim ekipmanı kullanımı sonucu uygunsuz davranan takım görevlileri ihraç edilecektir."