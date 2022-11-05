Jorge Jesus derbiyi locada izledi

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, Galatasaray ile Beşiktaş arasındaki derbiyi locadan izledi.

Süper Lig'in 13. haftasında Galatasaray ile Beşiktaş derbi mücadelesinde kozlarını paylaşıyor. Derbi karşılaşmasında sürpriz bir isim de locada yer aldı.

Jesus, derbiyi yakından takip ediyor

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, ezeli rakiplerinin oynadığı karşılaşmada Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde yerini aldı ve maçı locadan takip etti.

Süper Lig'de lider durumda bulunan Fenerbahçe, ligin 13. haftasında sahasında Sivasspor ile 7 Kasım pazartesi günü saat 20.00'de karşı karşıya gelecek.

(Görüntüler beIN Sports'tan alınmıştır.)