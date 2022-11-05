Petrol
98.75
4.31%
Euro
18.4913
1.73%
Dolar
18.5663
-0.26%
Altın
1.004
2.95%
Borsa
4217
2.72%
Bitcoin
396.681
0.90%
BTXN Coin
10.46
2.44%
Bitexen
21ºC
İstanbul
Açık 21 C
    Jorge Jesus derbiyi locada izledi

    Jorge Jesus derbiyi locada izledi

    Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, Galatasaray ile Beşiktaş arasındaki derbiyi locadan izledi.
    • 05.11.2022 - 21:11
    • Güncelleme : 05.11.2022 - 21:41
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et

    Süper Lig'in 13. haftasında Galatasaray ile Beşiktaş derbi mücadelesinde kozlarını paylaşıyor. Derbi karşılaşmasında sürpriz bir isim de locada yer aldı.

    Jesus, derbiyi yakından takip ediyor

    Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, ezeli rakiplerinin oynadığı karşılaşmada Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde yerini aldı ve maçı locadan takip etti.

    Süper Lig'de lider durumda bulunan Fenerbahçe, ligin 13. haftasında sahasında Sivasspor ile 7 Kasım pazartesi günü saat 20.00'de karşı karşıya gelecek.

    Jorge Jesus derbiyi locada izledi #1

    Jorge Jesus derbiyi locada izledi #2

    Jorge Jesus derbiyi locada izledi #3

    Jorge Jesus derbiyi locada izledi #4

    (Görüntüler beIN Sports'tan alınmıştır.)


    Gaziray ücretsiz mi, ne kadar ücret ödenecek?
    Gündem

    Gaziray ücretsiz mi, ne kadar ücret ödenecek?

    Jorge Jesus: Avrupa Ligi'nin en iyi takımları arasındayız
    Avrupa Ligi

    Jorge Jesus: Avrupa Ligi'nin en iyi takımları arasındayız

    Ufak bir yatırım ile, sadece 3 günde zengin olun!
    Advertorial

    Ufak bir yatırım ile, sadece 3 günde zengin olun!

    Görüş Bildir