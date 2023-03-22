Jorge Jesus, Diego Rossi'yi santrfor oynatacak Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, hücum hattında eksik oyuncuların artması nedeniyle Diego Rossi'yi santrfor bölgesinde oynatmaya karar verdi.

Beşiktaş derbisi öncesi forvet hattı sakatlıklar nedeniyle çöken Fenerbahçe'de teknik direktör Jorge Jesus, alternatifler üzerinde çalışmaya başladı.

Zorlu maçta kendisi de cezası nedeniyle tribünde olacak Portekizli hoca, sakatlıkları sebebiyle görev yapamayacak Valencia, Batshuayi ve King'in yokluğunda Rossi'ye 'Hazır ol' mesajı verdi.

Jesus Uruguaylı sol kanadı, Pedro veya Serdar Dursun ile oynatıp önde pres ve çabuk oyunda etkili olmayı hedefliyor. Bunun ilk provası da yarın Zenit ile oynanacak hazırlık maçında yapılacak.

47 maçta santrfor oynadı

25 yaşındaki futbolcu, geçmiş kariyerinde 47 maça santrfor başladı. 15 gol, 7 asistlik katkı sağladı. Süper Lig'de 26. haftada en çok mesafe kat eden oyuncu, 13.3 km ile Diego Rossi olmuştu.