Jorge Jesus: Erken gol atarsak turlarız Sevilla maçı öncesi turlamak için 3 farklı galibiyete ihtiyacı olan Fenerbahçe'de hesaplar erken atılacak bir gole göre yapılıyor. Teknik direktör Jorge Jesus, ilk 10 dakikada atılacak bir golün turu getireceğine inanıyor.

Fenerbahçe, yarın Sevilla ile çok zor bir maça çıkacak. Sarı-lacivertliler ilk karşılaşmayı 2-0 kaybetmişti.

Kadıköy’de hareketli günlerden biri yaşanacak. Maç biletlerinin tamamı tükendi. Umutlu olan da var, umutsuz olanlar da. Sarı-lacivertliler kazanırsa mucize gerçekleşmiş olur aksi durumda camia gerilir.

Teknik direktör Jesus, Sevilla’daki maç sonrasında hedef haline gelmişti. Portekizli hoca, İrfan Can Kahveci ısrarı nedeniyle çok eleştirildi.

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"İrfan taktik idmanında iyiydi"

Jesus, İrfan üzerinden aldığı eleştirilere şu yanıtı verdi:

“Taktik idmanda çok iyiydi, bu yüzden 11’de oynattım ama sahada beni yanılttı."

"Erken gol atarsak panikleyecekler"

Öte yandan Portekizli hoca, Sevilla karşısında erken bulunacak bir golün turu aralayacağına güveniyor.

“Atacağımız erken gol işimizi çözer. Ne yapıp edip eleyeceğiz. Sahada çok çalışacağız. Sevilla seyircimizin baskısı karşısında panikleyecektir. Bu da bize turu getirecek."