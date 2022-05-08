Jorge Jesus, Fenerbahçe'yle ilgili konuştu

Adı Fenerbahçe'yle anılan Portekizli teknik direktör Jorge Jesus, sarı-lacivertli kulüple ilgili, "Hatta bir takım beni bekliyor bile. Portekiz'e döndüğümde Fenerbahçe ile görüşeceğim." dedi.

Süper Lig'de ikinci sezon yaptığı atakla şampiyonluk yarışına dahil olan fakat ilk yarıdaki kötü performansıyla zirve yarışını kaybeden Fenerbahçe'de teknik direktör arayışı sürüyor.

İsmail Kartal'ın göreve getirilmesinden sonra yükselişe geçen sarı-lacivertli ekip, tecrübeli hoca ile yollarına devam edip etmeyeceğine henüz kararını vermiş değil.

Diğer yandan takımla adı sıkça anılan Jorge Jesus'tan Fenerbahçe'yle ilgili bir açıklama geldi.

"Fenerbahçe ile görüşeceğim"

Brezilya basınına geleceği hakkında açıklamalarda bulunan Jesus, "Portekiz'e geri döndüğümde neler yapacağımla ilgili görüşmelere tekrar başlayacağım. Hatta bir takım beni bekliyor bile. Portekiz'e döndüğümde Fenerbahçe ile görüşeceğim. Neler olacağını bilmiyorum ama kesin olan şu ki bir karar vermem gerekiyor." dedi.

"Şu an özgür bir teknik direktörüm"

Brezilya'ya geri dönmenin aklında kesinlikle olduğunu belirten teknik adam, "Mesleki ve atik açıdan zor bir konu. En çok istediğim şey Flamengo'nun başarılı olması. Yeniden Flamengo'nun teknik direktörü olabilirim, belki 1 yıl belki 2 yıl sonra. Bilemiyorum. Ancak şu an özgür bir teknik direktörüm. İstediğim kararı verebilirim. Belki 1-2 ay içinde bir kulübe imza atmış olurum. Kafamda ise bir gün Brezilya'ya dönmek kesinlikle var." sözleriyle konuşmasını sonlandırdı.