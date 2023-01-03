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    Jorge Jesus: Fenerbahçe şampiyon

    Jorge Jesus: Fenerbahçe şampiyon

    Fenerbahçe'nin Portekizli teknik direktörü Jorge Jesus, şampiyon olacaklarını Türkçe söyledi.
    • Haber Merkezi
    • 03.01.2023 - 10:31
    • Güncelleme : 03.01.2023 - 10:37
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    Fenerbahçe yönetimi, sezon öncesi takımı şampiyon yapması için Portekizli teknik direktör Jorge Jesus'u getirdi.

    Başkan Ali Koç'un tam yetki verdiği teknik direktör, saha kenarındaki duruşu ve oynattığı futbolla kısa sürede taraftarın sevgisini kazandı.

    Hücum futbolu oynayan Jesus'un takımı 16 lig maçında 40 attı ve 32 puan topladı.

    Zirvenin 1 puan gerisinde olan Fenerbahçe, yeni yıla da şampiyonluk parolasıyla girdi. Fenerbahçe taraftarının desteğinden memnun olan Portekizli, taraftarlarına Türkçe yeni yıl mesajı verdi.

    "Fenerbahçe şampiyon"

    Portekizli teknik direktörün Fenerbahçe'ye gelmesinde büyük katkısı olan Emre Can ile yılbaşına giren Jesus, "Yeni yıl kutlu olsun. Bu sene Fenerbahçe şampiyon." ifadelerini kullandı.

    Jorge Jesus: Bu sene şampiyon Fenerbahçe VİDEO

    Jorge Jesus


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