Jorge Jesus: Fenerbahçe taraftarının sevgisi beni her gün şaşırtıyor Giresunspor maçı öncesinde sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Jorge Jesus, sarı-lacivertli taraftarların sevgisine hayran kaldığını belirtti.

Süper Lig'in 33. hafta mücadelesinde zirve takibini sürdüren Fenerbahçe ile küme düşme hattında bulunan Giresunspor karşı karşıya gelecek. 7 Mayıs Pazar günü saat 19.00'da oynanacak maç, Çotanak Stadyumu'nda oynanacak.

Bu mücadele öncesinde Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu.

Taraftarları övdü

Portekizli teknik adam, Sivas deplasmanında taraftarların takımı karşılaması ve çocuklara sarıldığı bir videoyu paylaştı. Jesus, bu paylaşımına, "Fenerbahçe taraftarının sevgisi beni her gün şaşırtıyor." ifadelerini yazdı.

Fenerbahçeli taraftarlar, Jesus'un bu paylaşımına çok sayıda yorumda ve beğenide bulundu.

Taraftarla gerginlik yaşamıştı

Öte yandan Süper Lig'in 31. haftasında, Şükrü Saracoğlu Stadyumu'nda oynanan ve 3-3'lük eşitlikle sona eren İstanbulspor maçının ardından taraftarlar ve Jorge Jesus arasında gerginlik yaşanmıştı.

Eze'nin attığı son dakika golü sonrasında sarı-lacivertli tribünler, takıma ıslıklar ile tepki göstermişti.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, ıslıklar sonra tribünlere doğru giderek tepkiyle karşılık vermişti.