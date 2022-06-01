Jorge Jesus, Fenerbahçe'den ne kadar maaş alacak?

Jorge Jesus, Fenerbahçe'den ne kadar maaş alacak?

Fenerbahçe yeni teknik direktörü Jorge Jesus'u açıklarken, ne kadar maaş alacağı ise kulislerde konuşulmaya başlandı. Peki, Jorge Jesus, Fenerbahçe'den ne kadar maaş alacak?

İsmail Kartal yönetiminde sezonu tamamlayan Fenerbahçe'de teknik direktör belirsizliği sona erdi.

Geçtiğimiz günlerde katıldığı bir canlı yayında konuşan Ali Koç, "Bizim çalışabileceğimiz iki teknik direktör var. İsmail Kartal veya Jorge Jesus.

Kararımızı pazartesi gününe kadar açıklayacağız. 13 veya 14 Haziran'da yeni sezonu açacağız." demişti.

Bu açıklamanın ardından sabırsızlıkla bekleyen taraftar, Jesus'un İstanbul'a iniş yapması ile rahat bir nefes aldı.

Yeni sezonu açmaya hazırlanan sarı-lacivertlilerde Jesus heyecan yaratırken, alacağı maaş ise gündeme gelmeye başladı bile...

Fenerbahçe taraftarları dahil olmak üzere futbolseverler, "Jorge Jesus, Fenerbahçe'den ne kadar maaş alacak?" sorusunu gündeme getirdi.

Peki, Jorge Jesus, Fenerbahçe'den ne kadar maaş alacak? İlte detayı...

Jorge Jesus, Fenerbahçe'den ne kadar alacak?

Fenerbahçe, Portekizli teknik adam Jorge Jesus ile anlaşma sağlandığını duyurdu.

Sarı-lacivertlilerden bugün Jesus ile ilgili resmi açıklama geldi. Fenerbahçe'den yapılan açıklamada, "Şirketimiz, Futbol A takım teknik direktörlük görevi için Sayın Jorge Fernando Pinheiro de Jesus ile görüşmelere başlamıştır." ifadeleri kullanıldı.

esus’un ekibindeki diğer 5 ismin ise transfer çalışmaları için yurt dışında oldukları, önümüzdeki günlerde İstanbul’a gelecekleri açıklandı. Jorge Jesus'un ekibiyle birlikte yıllık maliyeti yaklaşık 7 milyon euro olacak.