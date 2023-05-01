Jorge Jesus iki kupayı da istiyor Fenerbahçe teknik direktörü Jorge Jesus, Sivasspor galibiyeti sonrası dönüş uçağında oyuncularıyla kısa bir konuşma yaptı. Jorge Jesus, Fenerbahçeli futbolculara kupa maçını işaret ederek şampiyonluk istediğini söyledi.

Sivasspor'u Süper Lig'de deviren Fenerbahçe, gözünü şimdi Türkiye Kupası'na çevirdi. Rakibiyle bu kez yarı final ilk maçında karşılaşacak olan sarı-lacivertliler, yine deplasmanda yapacağı mücadeleyi de kazanarak İstanbul'daki rövanş için avantaj yakalamak istiyor.

Teknik direktör Jorge Jesus'un takımın dönüşü sırasında uçakta oyuncuları toplayıp kısa bir konuşma yaptığı belirtildi.

"Çarşamba günü de bu performansı bekliyorum. Hatta daha iyi olmalısınız. Çünkü o maç daha zor olacak. O kupayı istiyorum. Büyük kulüpler şampiyonluk yaşar."

Sürekli uyarıyor

Öte yandan Jesus'un bazı oyuncularla da kısa konuşmalar yaparak övgü ya da dikkat etmesi gereken tarafları söyledi belirtildi.

Ayrıca Portekizli teknik adamın ligdeki yarış hakkında da bu sabah yapılan idmanın ardından futbolcularıyla sohbet ettiği öğrenildi.

"Bizden çekiniyorlar"

Jesus konuşmasında şunları söyledi: