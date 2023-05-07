Jorge Jesus: İstediğimizi alamadık Fenerbahçe teknik direktörü Jorge Jesus, Giresunspor maçı sonrasında, "Kazanmaktan başka çare yoktu. Ama iyi oynayamadık" dedi.

Süper Lig’de 33. hafta maçında Giresunspor ile Fenerbahçe, Çotanak Stadyumu’nda karşı karşıya geldi. Bu lig mücadelesi 1-1'lik eşitlikle sona erdi.

Fenerbahçe'nin golü 20. dakikada penaltıdan Michy Batshuayi ile geldi. Giresunspor'un golünü 68. dakikada Rijad Bajic attı.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, Giresunspor karşılaşmasının ardından açıklamalarda bulundu.

"İstediğimizi alamadık"

Jorge Jesus, sözlerine şöyle başladı:

"Kazanmaktan başka düşüncemiz yoktu. Çünkü rakibimizin 3 puan gerisindeyiz. Bu sonuç iyi olmadı. Takım olarak iyi oynayamadık. 1-0'ı korumaya çalıştık ama onu da yapamadık. İstediğimizi alamadık. Gerçek bu. Diyecek bir şey yok."

"Bugün takım çok fazla pozisyon üretemedi"

Portekizli teknik adam, maçın hakemi hakkında şu ifadeleri kullandı:

"Bugün takım çok fazla pozisyon üretemedi, normalde alışkın olduğumuz kadar. Bazen böyle durumlar olabilir. Rakip takımın savunmasının da hakkını vermek lazım. 1-1'den sonra rakip takım çok fazla süre de geçirdi. Hakem de buna izin verdi."

"Türkiye'deki takımların süre geçirme gibi hareketleri normal"

Tecrübeli çalıştırıcı, iyi bir maç çıkarmadıklarını söyledi: