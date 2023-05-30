Jorge Jesus: Kupayı alırsak, sezona kötünün iyisi olarak bakarım Fenerbahçe teknik direktörü Jorge Jesus, kaçan şampiyonluk sonrası; "Galatasaray'dan ligin bazı dönemlerinde daha iyi olamadığımız için şampiyon olamadık." dedi.

Süper Lig'de Fenerbahçe, sahasında Antalyaspor'u 2-0 mağlup etti ancak Galatasaray'ın Ankaragücü deplasmanında 4-1 kazanması sonrası şampiyonluk yarışı sona ermiş oldu.

Fenerbahçe teknik direktörü Jorge Jesus, maç sonrasında açıklamalarda bulundu.

"Kupanın da önemli olduğunu düşünüyorum"

Jorge Jesus şu açıklamaları yaptı:

"Ligdeki hedefe ulaşamadık ama bir hedefimiz daha var. Kupanın da önemli olduğunu düşünüyorum. Benim çalıştığım bütün ülkelerde kupalar da lig kadar önemliydi. Ligin ilk yarısına kıyasla, ikinci yarıda daha iyi puan topladık. Aslında ortaladığımız puan ortalamamız önceki dönem şampiyonları seviyesine geldi. Galatasaray'dan ligin bazı dönemlerinde daha iyi olamadığımız için şampiyon olamadık."

"Kupayı alırsak, sezona kötünün iyisi olarak bakarım"

Deneyimli Portekizli teknik direktör sözlerine şöyle devam etti:

"Kupayı alırsak, sezona kötünün iyisi olarak bakarım. Aynı zamanda Galatasaray maçını kazanarak sezonu tamamlamak isteyeceğiz."

"Burada önemli olan ben değilim, önemli olan Fenerbahçe"

Jorge Jesus sözleşmesinin bitecek olmasının hatırlatılması üzerine şunları söyledi: