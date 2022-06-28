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    Jorge Jesus, sahadaki liderini belirledi mi?

    Jorge Jesus takım içindeki liderini belirlerken, 10 numaranın Mesut Özil'den alınacağı gündeme geldi. Peki, Jorge Jesus, sahadaki liderini belirledi mi?
    • 28.06.2022 - 13:14
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    Jorge Jesus, sahadaki liderini belirledi mi?

    Fenerbahçe'nin yeni teknik patronu Jorge Jesus, takımla birlikte sezon çalışmalarına devam ediyor.

    67 yaşında olmasına rağmen canlılığını koruyan ve hazırlık maçlarında yerinde duramayan Jorge Jesus, herkesin hayranlığını kazandı.

    Hazırlık maçlarında hata yapanları tercüman Sinan Levi aracılığıyla tatlı sert biçimde uyaran Jesus, futbolcuları üzerinde hakimiyet kurmak ve iyi bir konuma getirmek istiyor.

    Takımı tek tek analiz eden teknik adam, eksiklikler konusunda da yönetime detaylı bir rapor sundu.

    Jorge Jesus'un istediği doğrultusunda takıma iki yeni isim katılırken, saha liderliği ise Mesut Özil'den alınmış gibi duruyor.

    Peki, Jorge Jesus, sahadaki liderini belirledi mi? İşte yanıtı...

    Jorge Jesus, sahadaki liderini belirledi mi?

    Fenerbahçe ile Jesus’un gerçek anlamda tanışması milli takımlardan dönecek futbolcuların ve muhtemel yeni transferlerin katılımıyla 1-7 Temmuz tarihlerinde Avusturya’da yapılacak kampta olacak.

    Bu kampta 2 Temmuz tarihinde Sırbistan’ın Partizan takımı, 6 Temmuz’da da Macaristan temsilcisi Mol Fehervar’la Graz şehrinde hazırlık karşılaşmaları oynanacak.

    LINCOLN HENRiQUE

    Teknik direktör Jesus’un ofansif oyun planının saha içi lideri olacağı çok belli. Şık paslar atan ve duran topları çok iyi kullanan yeni transfer bu sezona imzasını atacak gibi gözüküyor.

    Jorge Jesus, sahadaki liderini belirledi mi? #1

    Jorge Jesus, sahadaki liderini belirledi mi? #2


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