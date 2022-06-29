Jorge Jesus, Samatta ile ilgili kararını verdi mi?

Jorge Jesus, Samatta ile ilgili kararını verdi mi?

Fenerbahçe'de istenileni verilmeyen Samatta ile ilgili, "Jorge Jesus, Samatta ile ilgili kararını verdi mi?" sorusu gündeme geldi.

Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu zamanında takıma getirilen Samatta, gözden çıkarılan futbolcular arasında.

İstenileni vermeyen ve takımda olmamasına kesin gözüyle bakılan Samatta için, şimdilik teklif yok.

Ancak Jorge Jesus'un golcü konusunda acele etmek istemediği ve elindeki golcüleri izleyeceği öğrenildi.

Taraftarların olumsuz baktığı Samatta hakkındaki gelişmeler ise "Jorge Jesus, Samatta ile ilgili kararını verdi mi?" başlığı altında araştırılıyor.

Peki, Jorge Jesus, Samatta ile ilgili kararını verdi mi? İşte yanıtı...

Jorge Jesus, Samatta ile ilgili kararını verdi mi?

SKORER'in haberine göre; Fenerbahçe’de bundan sonra golcü için arayışlar ve temaslar hızlanacak. Serdar, Berisha, Valencia ve Samatta, an itibariyle takımın golcüleri olarak listede bulunuyor.

Teknik Direktör Jorge Jesus, bu golcülerle ilk maçlara çıkıp, en doğru isim için acele etmeyecek. Gerekirse transfer sezonun sonuna doğru ortaya çıkabilecek fırsatlar beklenecek.