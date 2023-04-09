Jorge Jesus, şampiyonluk için ümitli Galatasaray'ın 9 puan gerisinde bulunan Fenerbahçe'de teknik direktör Jorge Jesus, şanslarının henüz bitmediğini ve Galatasaray'ın puan kaybedeceğini açıkladı.

Süper Lig'de şampiyonluk yarışı tüm hızıyla devam ederken, lider Galatasaray'ın 9 puan gerisinde bulunan Fenerbahçe'de Beşiktaş mağlubiyeti, moralleri bir hayli bozdu.

Sarı-lacivertli taraftarlar Ali Koç ve takıma oldukça tepkili...

Ancak Fenerbahçe'nin deneyimli teknik direktörü Jorge Jesus bu hafta Galatasaray'ın bay geçmesiyle birlikte puan farkını 6'ya indirip yarıştan kopmak istemiyor.

Yeni sözleşmeye sıcak bakıyor

Kendisine yönetim tarafından yapılan sözleşme yenileme teklifine sıcak bakan Portekizli teknik adam şampiyonluk için sıcak bakıyor.

"Galatasaray puan kaybedecek"

Kayserispor karşılaşması sonrası Jesus'un, takımını da,

Kupada hedefimiz final ve şampiyonluk olacak. Ligde de daha bu iş bitmedi. Galatasaray kalan maçlarında puan kayıpları yaşayacaktır. Siz elinizden gelenin çok daha fazlasını yapmaya devam edin.

dediği öğrenildi.