Jorge Jesus: Şampiyonluktan başka bir şey düşünmüyorum Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, son dönemde aklının Brezilya'da olduğu eleştirilerini reddetti. Sarı-lacivertli teknik adam, yönetimle görüşerek oyuna ve takıma odaklandığının altını çizdi.

Fenerbahçe'nin deneyimli teknik direktörü Jorge Jesus, Dünya Kupası'nın ardından takımının düşüşe geçmesine çare bulamadı.

Trabzonspor ve Galatasaray'a maç kaybeden sarı-lacivertliler, lider Galatasaray'ın 1 maç eksiğiyle 9 puan arkasında yer alıyor.

Ülkesine konuşup, ayrılık sinyali vermişti

İyi bir senaryoda dahi sarı-kırmızılılardan 6 puan fark yiyen Fenerbahçe'de ise Jorge Jesus'un Brezilya'ya dönme isteği moralleri bozarken, eleştiri de alıyor.

Portekizli hoca ülkesinin basınına yaptığı açıklamada şöyle konuşmuştu:

"Türkiye çok soğuk bir yer ve buraya alışmakta güçlük çekiyorum. Mayıs ayına kadar beklemelisiniz. Herkese kucak dolusu sevgiler gönderiyorum."

Ardından gelen eleştirilerin ardından ise sorulan soruya "Mayısta sözleşmemin bittiğini zaten bütün dünya biliyor." diyen Jesus, tepkilerin odağı haline gelmişti.

Fenerbahçeli taraftarların tepki göstermesi üzerine ise Portekizli hoca deyim yerindeyse 'R' yaptı.

"Son derece rahatsızım"

Yönetimle görüşen Jesus, bu eleştirilerden son derece rahatsız olduğunu ve şampiyonluktan başka bir şey düşünmediğini söyledi.

Bu konuşma üzerine Başkan Ali Koç'un da Portekizli teknik adamdan sözleşme hakkında hiçbir şekilde konuşmamasını rica ettiği de gelen haberler arasında.