Jorge Jesus, Suudi Arabistan'ın başına geçebilir Lider Galatasaray'ın 5 puan gerisinde ikinci sırada yer alan Fenerbahçe'nin teknik direktörü Jorge Jesus'un Suudi Arabistan'ın başına geçeceği iddia edildi.

ensonhaber.com

Suudi Arabistan basınında Herve Renard'dan boşalan Suudi Arabistan'ın teknik direktörlüğü görevi için favori adayın Jorge Jesus olduğu, kısa süre içinde transferin netlik kazanacağı öne sürüldü.

Diğer yandan Jesus'un adı sürekli Brezilya takımlarıyla da anılıyor ancak henüz hiçbirine 'evet' demedi.

Fenerbahçe yönetimi kalmasını istiyor

Süper Lig'de final haftalarına girilirken şampiyonluk yolundaki avantajını Galatasaray'a kaptıran Fenerbahçe'de hoca belirsizliği yaşanıyor.

Yönetim, Portekizli teknik adam ile yola devam etmek istiyor.

Başkan Ali Koç da Portekizli hocaya 1 yıllık yeni kontrat önerdi ancak yanıt alamadı.

Yerine iki aday var

Yönetim, Jesus'tan gelecek olumsuz bir cevaba karşılık alternatif hoca adaylarını belirledi.

İlk sırada ülkesi ve Yunanistan'dan da teklifler alan Adana Demirspor'un hocası Vincenzo Montella var.

Halen boşta olan Venezuela doğumlu Portekizli çalıştırıcı Leonardo Jardim de sarı-lacivertlilerin diğer teknik direktör adayı.