Jorge Jesus: Takım şu anda istediğim seviyede değil

Ümraniyespor'u sahasında ağırlayan Fenerbahçe, son dakikalarda bulduğu gol ile müsabakadan 3-3'lük beraberlikle ayrıldı.

Süper Lig'in ilk haftasında Şükrü Saraçoğlu'nda Fenerbahçe ile Ümraniyespor takımları karşı karşıya geldi.

Karşılıklı mücadelenin eksilmediği maçta geriye düşen Fenerbahçe, son dakikalarda bulduğu golle Ümraniyesporla 3-3 berabere kaldı.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

"Biri penaltıdan olmak üzere duran toplardan 3 gol yedik"

Maçı değerlendiren Jesus "İstediğimiz sonucu alamasak da izleyenler için iyi bir maçtı. 3 gol attık ama maalesef 3 gol yedik. Biri penaltıdan olmak üzere duran toplardan 3 gol yedik. Normalde takımımız defansif duran toplarda iyi ama bugün istediğimizi yapamadık. Rakibin de hakkını vermek lazım. Kornerlere iyi çalışmışlar." dedi.





"Bugün 2 puan kaybettik ama önümüze bakacağız"

Jorge Jesus ayrıca "Maça iyi başladık ama rakibimiz maçı zorlaştırdı. İstediğimizi yapamadık. Fenerbahçe kötü sonuçlar alsa da her zaman şampiyonluğa inanır. Bugün 2 puan kaybettik ama önümüze bakacağız ve her zaman inanmaya devam edeceğiz. Taze kanlar sürmek istedik sahaya ama Avrupa maçındaki bazı yorgunluklar bazı futbolculara yansıdı. Futbolda bunlar var." açıklamasını yaptı.

"Takım istediğim seviyede değil ama iyi yoldayız"

Deneyimli teknik adam son olarak, "Takım şu anda istediğim seviyede değil ama hiçbir hoca takımını ilk haftada istediği seviyede görmez. Ama iyi bir yoldayız. Sahada iyi şeyler yaptık. Sonradan girenler kalitemizi arttırdı bu da çok önemliydi ama istediğimiz sonucu alamadık. KAzanamadık ama sonuna kadar savaştık. Perşembe Avrupa'da bir maçımız var. Bugünü unutup perşembeye odaklanacağız" diye konuştu.



