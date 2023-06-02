Jorge Jesus: Taraftarlara kupa borcumuz var

Şampiyonluğu Galatasaray'a kaptıran Fenerbahçe'de gözler hafta sonu oynanacak derbiye çevrildi.
Sarı-lacivertliler, önceki gün yaptığı antrenmanla pazar günkü derbinin hazırlıklarına başladı. Galatasaray ile deplasmanda karşı karşıya gelecek olan Kanarya'da futbolcuların son derece moralsiz olması üzerine Jorge Jesus, takıma bir konuşma yaptı.
Portekizli teknik adam, "Maalesef ligde hedefimize ulaşamadık. Artık yapacak bir şey yok. Önümüze bakacağız. Taraftarlarımız bize kızgın ve kırgın. Buna hakları var." ifadelerini kullandı.
"Üzerimize düşeni yerine getireceğiz"
Biri final olmak üzere iki maçımız kaldı. Galatasaray'ın bizi sahamızda yenmesi, belki de ligin gidişatını değiştirdi. Kutlama yapacak olan rakibimizi orada yenmek, ufak da olsa herkese teselli verebilir. Sonrasında Başakşehir ile Türkiye Kupası Finali oynayacağız. Bu kulüp uzun yıllardır kupa kaldıramadı. 11 Haziran'daki finalde buna son vereceğimize inanıyorum. Bu taraftara derbi galibiyeti ve Türkiye Kupası'nı borçluyuz. Üzerimize düşeni yerine getireceğiz.