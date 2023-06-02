Jorge Jesus: Taraftarlara kupa borcumuz var Fenerbahçe'de Jorge Jesus, kaçan şampiyonluk nedeniyle moralsiz olan öğrencilerine bir konuşma yaptı.

Şampiyonluğu Galatasaray'a kaptıran Fenerbahçe'de gözler hafta sonu oynanacak derbiye çevrildi.

Sarı-lacivertliler, önceki gün yaptığı antrenmanla pazar günkü derbinin hazırlıklarına başladı. Galatasaray ile deplasmanda karşı karşıya gelecek olan Kanarya'da futbolcuların son derece moralsiz olması üzerine Jorge Jesus, takıma bir konuşma yaptı.

Portekizli teknik adam, "Maalesef ligde hedefimize ulaşamadık. Artık yapacak bir şey yok. Önümüze bakacağız. Taraftarlarımız bize kızgın ve kırgın. Buna hakları var." ifadelerini kullandı.

"Üzerimize düşeni yerine getireceğiz"