Jorge Jesus ve Nenad Bjelica'nın dev maç öncesi taktikleri Fenerbahçe-Trabzonspor maçı öncesi teknik direktörler Jorge Jesus ve Nenad Bjelica'nın 3 puan planları ortaya çıktı. Taktik idmanlardan yola çıkılarak Portekizli hocanın hücum, Hırvat teknik adamın ise defansif bir oyun istediği öğrenildi.

Süper Lig'in 34. haftasında Fenerbahçe, evinde Trabzonspor'u ağırlayacak.

Sarı-lacivertliler için şampiyonluk umudunu korumak adına çok büyük öneme sahip olan maç öncesinde Jorge Jesus ve Nenad Bjelica'nın taktikleri de yavaş yavaş belli olmaya başladı.

Jesus pres istiyor

Fenerbahçe cephesi özellikle bordo-mavililerin savunma zaaflarına dikkat çekerken, sürekli pres yaparak oyunu rakip yarı sahada tutmayı planlıyor. Jorge Jesus'un, Arda Güler'in pas özelliğini de kullanarak rakibin açığını bulmak istediği de gelen haberler arasında.

Portekizli teknik adam, zayıf nokta olarak rakibin stoperlerini belirledi.

Ayrıca önceki maçlarda yaşanan son vuruş sorunları için de özel taktik idmanı ayarlayan Jesus, gelen fırsatların gole çevrilmesi için oyuncularını uyardı.

Trabzonspor kontratakla gol arayacak

Trabzonspor cephesi ise Fenerbahçe'nin puan kaybettiği maçları analiz etti. Nenad Bjelica, sarı-lacivertli takımın özellikle takım savunmasını iyi yapan takımları açmakta zorlandığını belirlerken, Jesus'un ekibinin yediği gollerin birçoğunun kontrataktan kaydedildiğini saptadı.

Hızlı hücum kilit nokta

Hızlı hücumcularla maça çıkacak olan Hırvat teknik adamın bu maçı kazanarak, taraftarlar arasını düzeltmeyi amaçladığı da gelen haberler arasında.