Jorge Jesus ve Şenol Güneş'in muhtemel 11'leri

Süper Lig'in 27. haftasında Fenerbahçe evinde Beşiktaş'ı ağırlayacak.
Şampiyonluk yolunda lider Galatasaray'ın daha da gerisine düşmek istemeyen sarı-lacivertlilerde tek hedef kazanmak.
Beşiktaş ise TFF ile yapılan görüşmelerde ligden çekilen takımların tüm maçlarının iptalini istedi. Bu talep onaylanırsa şampiyonluk yarışına dahil olacak olan siyah-beyazlılar her halükarda derbiden 3 puanla ayrılmak istiyor.
Muhtemel 11'ler
Teknik direktörler de yavaş yavaş muhtemel 11'lerini ortaya çıkardı. Taktik idmanlarında denenen kadrolar şu şekilde:
Fenerbahçe:
Altay, Szalai, Samet, Serdar, Osayi, Ferdi, Crespo, Arao, Rossi, İrfan Can, Valencia
Beşiktaş:
Mert, Tayyip, Colley, Onur, Rosier, Salih, Gedson, Aamir Hadziahmetovic, Ghezzal, Cenk, Aboubakar
Jesus kaybeden taktiği yine kullanacak
Sarı-lacivertlilerin teknik direktörü Jorge Jesus, kritik maçlarda çıktığı 5'li savunma ve Crespo - Arao orta sahasıyla birçok önemli dönemeçte yara alırken, yine bu tercihinden vazgeçmeyerek taraftardan tepki alıyor.