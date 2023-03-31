Jorge Jesus ve Şenol Güneş'in muhtemel 11'leri Süper Lig'de Kadıköy Şükrü Saraçoğlu Stadı'nda karşılaşacak olan Fenerbahçe ve Beşiktaş'ta muhtemel 11'ler ortaya çıktı.

Süper Lig'in 27. haftasında Fenerbahçe evinde Beşiktaş'ı ağırlayacak.

Şampiyonluk yolunda lider Galatasaray'ın daha da gerisine düşmek istemeyen sarı-lacivertlilerde tek hedef kazanmak.

Beşiktaş ise TFF ile yapılan görüşmelerde ligden çekilen takımların tüm maçlarının iptalini istedi. Bu talep onaylanırsa şampiyonluk yarışına dahil olacak olan siyah-beyazlılar her halükarda derbiden 3 puanla ayrılmak istiyor.

Muhtemel 11'ler

Teknik direktörler de yavaş yavaş muhtemel 11'lerini ortaya çıkardı. Taktik idmanlarında denenen kadrolar şu şekilde:

Fenerbahçe:

Altay, Szalai, Samet, Serdar, Osayi, Ferdi, Crespo, Arao, Rossi, İrfan Can, Valencia

Beşiktaş:

Mert, Tayyip, Colley, Onur, Rosier, Salih, Gedson, Aamir Hadziahmetovic, Ghezzal, Cenk, Aboubakar

Jesus kaybeden taktiği yine kullanacak

Sarı-lacivertlilerin teknik direktörü Jorge Jesus, kritik maçlarda çıktığı 5'li savunma ve Crespo - Arao orta sahasıyla birçok önemli dönemeçte yara alırken, yine bu tercihinden vazgeçmeyerek taraftardan tepki alıyor.