Jorge Jesus ve Şenol Güneş'in muhtemel 11'leri

Süper Lig'in 27. haftasında evinde Beşiktaş'ı ağırlayacak.

Şampiyonluk yolunda lider Galatasaray'ın daha da gerisine düşmek istemeyen sarı-lacivertlilerde tek hedef kazanmak.

ise TFF ile yapılan görüşmelerde ligden çekilen takımların tüm maçlarının iptalini istedi. Bu talep onaylanırsa şampiyonluk yarışına dahil olacak olan siyah-beyazlılar her halükarda derbiden 3 puanla ayrılmak istiyor.

Muhtemel 11'ler

Teknik direktörler de yavaş yavaş muhtemel 11'lerini ortaya çıkardı. Taktik idmanlarında denenen kadrolar şu şekilde:

Fenerbahçe:

Altay, Szalai, Samet, Serdar, Osayi, Ferdi, Crespo, Arao, Rossi, İrfan Can, Valencia

Beşiktaş:

Mert, Tayyip, Colley, Onur, Rosier, Salih, Gedson, Aamir Hadziahmetovic, Ghezzal, Cenk, Aboubakar

Jesus kaybeden taktiği yine kullanacak

Sarı-lacivertlilerin teknik direktörü Jorge Jesus, kritik maçlarda çıktığı 5'li savunma ve Crespo - Arao orta sahasıyla birçok önemli dönemeçte yara alırken, yine bu tercihinden vazgeçmeyerek taraftardan tepki alıyor.