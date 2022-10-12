Jorge Jesus'a 3 yıllık sözleşme teklifi

Yaz transfer döneminde teknik direktörlük için Jorge Jesus'la anlaşan Fenerbahçe, Portekizli çalıştırıcıyla 1 yıllık sözleşme imzalamıştı. Sarı-lacivertliler süreyi uzatmak için harekete geçti.

Fenerbahçe'de teknik direktör Jorge Jesus, oynattığı futbol ve söylediği demeçlerle taraftarların sevgilisi haline geldi.

Sezon başında 1 yıllık sözleşme imzalanan Portekizli teknik adam ile ilgili transfer dedikoduları da durmuyor.

Adı Brezilya Milli Takımı'yla anılıyor

Sarı-lacivertliler, teknik direktörlük konusunda ezberleri bozan ve adeta bir futbol devrimine imza atan Jorge Jesus'u uzun yıllar takımda tutmak istiyor. Sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Jesus'un Brezilya Milli Takımı için adının anılması yönetimin hemen kolları sıvamasına neden oldu.

Alınan bilgilere göre; Portekizli teknik adamla Dünya Kupası'nın hemen ardından resmi görüşmeler başlayacak. Jesus'a 3 yıllık sözleşmenin yanı sıra hatrı sayılır bir transfer bütçesi verilerek takımda kalması sağlanacak.

Tüm yetki Jesus'ta

68 yaşındaki teknik adam, futbolda tek yetkili olacak. Altyapı da Jesus'un kontrolüne girecek. Jorge Jesus, sezon başında birçok ismi Fenerbahçe'ye kazandırmıştı.

Özellikle Brezilya ve Portekizli isimlere yoğunlaşan Fenerbahçe'nin, gelecek sezon da bu plana uygun hareket etmesi bekleniyor.