Petrol
93.7
0.05%
Euro
18.2677
-0.05%
Dolar
17.9612
0.07%
Altın
1.018
0.11%
Borsa
298
0.00%
Bitcoin
424.619
-1.64%
BTXN Coin
6.05
-3.81%
Bitexen
31ºC
İstanbul
Güneşli 31 C
    Jorge Jesus'a garip Trabzonspor sorusu

    Jorge Jesus'a garip Trabzonspor sorusu

    Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus'a, Viyana'da düzenlediği basın toplantısında ilginç bir soru geldi.
    • 18.08.2022 - 11:01
    • Güncelleme : 18.08.2022 - 11:45
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et

    Fenerbahçe Austria Wien maçı öncesi Teknik Direktörü Jorge Jesus ve futbolcu Gustavo Henrique, basın karşısına geçti.

    Portekizli teknik adamın basın mensuplarının sorularını cevaplandığı sırada Trabzonspor camiasını kızdıracak bir olay yaşandı.

    "Trabzonspor gibi korkak mı oynayacaksınız?"

    Avusturyalı yerel gazetecinin Jesus'a art niyetli bir şekilde sorduğu soru şöyleydi:

    "Dünkü Trabzonspor maçındaki gibi çok çekingen ve korkak bir Fenerbahçe mi bekliyoruz? Yoksa ileri oynayan bir maç mı izleyeceğiz?"

    Jorge Jesus a garip Trabzonspor sorusu #1

    Alper Yemeniciler Trabzon kısmını sordurmadı

    Bu soru üzerine araya giren Fenerbahçe İletişim Sorumlusu Alper Yemeniciler, tercümandan Trabzonspor kısmını çevirmemesini istedi.

    Jesus ise sansürlenen soruya şu yanıtı verdi:

    "Fenerbahçe benimle birlikte her maçı kazanmak için oynayacak. Bizim rakip kim olursa olsun kazanma anlayışımız var."

    Jorge Jesus'a Trabzonspor sorusu VİDEO


    (Avusturyalı muhabirin sorduğu soru Türkçeye çevrilmiştir)


    İlginizi Çekebilir

    Bilim insanları, soyu tükenmiş Tazmanya Kaplanı’nı geri getirecek
    Teknoloji

    Bilim insanları, soyu tükenmiş Tazmanya Kaplanı’nı geri getirecek

    PlayStation 4 satışları, Xbox One serisini ikiye katladı
    Teknoloji

    PlayStation 4 satışları, Xbox One serisini ikiye katladı

    Genç Girişimci Esra Günlük 300 USD Kazanıyor
    Btcrobo

    Genç Girişimci Esra Günlük 300 USD Kazanıyor

    Görüş Bildir