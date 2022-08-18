Jorge Jesus'a garip Trabzonspor sorusu

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus'a, Viyana'da düzenlediği basın toplantısında ilginç bir soru geldi.

Fenerbahçe Austria Wien maçı öncesi Teknik Direktörü Jorge Jesus ve futbolcu Gustavo Henrique, basın karşısına geçti.

Portekizli teknik adamın basın mensuplarının sorularını cevaplandığı sırada Trabzonspor camiasını kızdıracak bir olay yaşandı.

"Trabzonspor gibi korkak mı oynayacaksınız?"

Avusturyalı yerel gazetecinin Jesus'a art niyetli bir şekilde sorduğu soru şöyleydi:

"Dünkü Trabzonspor maçındaki gibi çok çekingen ve korkak bir Fenerbahçe mi bekliyoruz? Yoksa ileri oynayan bir maç mı izleyeceğiz?"





Alper Yemeniciler Trabzon kısmını sordurmadı

Bu soru üzerine araya giren Fenerbahçe İletişim Sorumlusu Alper Yemeniciler, tercümandan Trabzonspor kısmını çevirmemesini istedi.

Jesus ise sansürlenen soruya şu yanıtı verdi:

"Fenerbahçe benimle birlikte her maçı kazanmak için oynayacak. Bizim rakip kim olursa olsun kazanma anlayışımız var."

Jorge Jesus'a Trabzonspor sorusu VİDEO







(Avusturyalı muhabirin sorduğu soru Türkçeye çevrilmiştir)