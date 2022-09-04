Petrol
93.28
1.00%
Euro
18.1189
0.08%
Dolar
18.2
0.02%
Altın
1.002
0.99%
Borsa
3223
2.55%
Bitcoin
363.300
-0.38%
BTXN Coin
4.95
5.09%
Bitexen
22ºC
İstanbul
Çok bulutlu 22 C

    Jorge Jesus'tan 5 maçta 24 farklı futbolcu

    Fenerbahçe'nin Portekizli Teknik Direktörü Jorge Jesus'un bu sezon ligdeki 5 maçta 24 farklı futbolcuyu kullanması dikkat çekti.
    • 04.09.2022 - 09:15
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Jorge Jesus'tan 5 maçta 24 farklı futbolcu

    Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, her maça farklı kadroyla çıkmaya  devam ediyor.

    Kayserispor karşısında eksik oyuncuların da fazlalığı sebebiyle mecburi bir rotasyona giden Jesus, son Konyaspor mücadelesine göre 6 farklı oyuncuyu ilk 11'de oyuna başlattı.

    5 maç 24 farklı oyuncu

    Bu sezon ligdeki 5 karşılaşmaya farklı 11'le çıkan Jorge Jesus, bu süreçte tam 24 farklı oyuncuyu oynatarak dikkat çekti.

    Portekizli teknik adamın dün akşam görev verdiği isimlerden Crespo, Alioski, İrfan Can ve Joao Pedro, Fenerbahçe forması ile bu sezon ilk kez 11'de sahaya çıktı.

    Jorge Jesus tan 5 maçta 24 farklı futbolcu #1

    7 futbolcu henüz ligde forma giyemedi

    Sarı-lacivertlilerde bu sezon ligde forma şansı bulamayan oyuncular ise; Ertuğrul Çetin, İrfan Can Eğribayat, Serdar Aziz, Filip Novak, Nazım Sangare, Burak Kapacak ve Çağtay Kurukalıp oldu.

    Jorge Jesus tan 5 maçta 24 farklı futbolcu #2


    İlginizi Çekebilir

    Hollanda'da elektrik fiyatları, üretimin durmasına yol açtı
    Dünya

    Hollanda'da elektrik fiyatları, üretimin durmasına yol açtı

    Günde sadece 30 dakikanı ayırarak zengin olabilirsin!
    CoinPro

    Günde sadece 30 dakikanı ayırarak zengin olabilirsin!

    Halsey, İstanbul konserinde Türkçe konuştu
    Medya

    Halsey, İstanbul konserinde Türkçe konuştu

    Görüş Bildir