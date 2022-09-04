Jorge Jesus'tan 5 maçta 24 farklı futbolcu

Fenerbahçe'nin Portekizli Teknik Direktörü Jorge Jesus'un bu sezon ligdeki 5 maçta 24 farklı futbolcuyu kullanması dikkat çekti.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, her maça farklı kadroyla çıkmaya devam ediyor.

Kayserispor karşısında eksik oyuncuların da fazlalığı sebebiyle mecburi bir rotasyona giden Jesus, son Konyaspor mücadelesine göre 6 farklı oyuncuyu ilk 11'de oyuna başlattı.

5 maç 24 farklı oyuncu

Bu sezon ligdeki 5 karşılaşmaya farklı 11'le çıkan Jorge Jesus, bu süreçte tam 24 farklı oyuncuyu oynatarak dikkat çekti.

Portekizli teknik adamın dün akşam görev verdiği isimlerden Crespo, Alioski, İrfan Can ve Joao Pedro, Fenerbahçe forması ile bu sezon ilk kez 11'de sahaya çıktı.





7 futbolcu henüz ligde forma giyemedi

Sarı-lacivertlilerde bu sezon ligde forma şansı bulamayan oyuncular ise; Ertuğrul Çetin, İrfan Can Eğribayat, Serdar Aziz, Filip Novak, Nazım Sangare, Burak Kapacak ve Çağtay Kurukalıp oldu.



