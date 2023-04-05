Jorge Jesus'tan Ali Koç paylaşımı Fenerbahçe teknik direktörü Jorge Jesus, sosyal medya hesabından başkan Ali Koç'un idmana geldiği anların videosunu paylaştı.

Süper Lig'in 27. haftasında Fenerbahçe ile Beşiktaş, Şükrü Saraçoğlu Stadyumu'nda karşı karşıya gelmişti. Büyük bir mücadeleye sahne olan bu maçta sarı-lacivertliler 1-0 öne geçmesine rağmen 10 kişi kalan rakibi karşısında 4-2 mağlup olmuştu.

Bu yenilgi sonrası büyük eleştiriler alan teknik direktör Jorge Jesus, salı günü Başkan Ali Koç ile kulüp binasında bir görüşme gerçekleştirmişti. Yaklaşık 3 saat süren kritik zirvede takımın son durumu masaya yatırılmıştı.

"Başkanımız, antrenmanımıza ziyarette bulundu"

Bu gelişmelerin ardından Jorge Jesus da Instagram hesabından bir paylaşımda bulundu. Tecrübeli teknik adamın gönderisi kısa zamanda büyük yanı uyandırdı.

Jorge Jesus, Ali Koç'un Samandıra Can Bartu Tesislerini ziyaret ettiği görüntüleri paylaşarak "Başkanımız, antrenmanımıza ziyarette bulundu." ifadelerini kullandı.