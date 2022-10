Jorge Jesus'tan Altay Bayındır'a moral

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, Fatih Karagümrük maçındaki performansıyla eleştirilen ve taraftarların tepki gösterdiği futbolcusuna sahip çıktı.

Fenerbahçe'de sezona istikrarsız bir giriş yapan Altay Bayındır'ın üst üste maçlarda yediği goller gündem oldu.

Son olarak Karagümrük'ün kaleyi bulan tüm şutları ağlarla buluştu. Taraftarın bir bölümü ıslıkladı, sert eleştiriler geldi. Ancak Jorge Jesus, öğrencisine tam destek verdi. Altay ile görüşen Portekizli teknik adam, "Türkiye'nin en iyi kalecisi, 1 numaramız sensin." dedi.

Deneyimli teknik adam, "Her oyuncu hata yapabilir, her oyuncunun kötü günü olabilir. Sen bu zorlukların üstesinden gelecek güce ve karaktere sahipsin. Bir an önce kendini toparlanmalısın." sözleriyle Altay Bayındır'a moral verdi.

Başarılı eldivenin bu destek karşısında duygulandığı öğrenildi. Takım arkadaşlarının da Altay Bayındır'a destek olduğu öğrenildi.

Kurtarış yüzdesi geriledi

Altay Bayındır'ın kurtarış oranı yüzde 64'e geriledi. Ceza sahasından çekilen şutlardaki oran ise yüzde 59'a indi; toplamda 22 şutun 13'ünü kurtardı. Ceza sahası dışından ise başarısı değişmedi: Altı şutta beş kurtarış ile yüzde 83…