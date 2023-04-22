Jorge Jesus'tan Arda Güler paylaşımı Fenerbahçe'nin Portekizli çalıştırıcısı Jorge Jesus, sosyal medya hesabından Arda Güler'i paylaştı.

Süper Lig'in 31. hafta mücadelesinde Fenerbahçe ile İstanbulspor karşı karşıya gelecek.

Şükrü Saraçoğlu Stadyumu'nda 24 Nisan Pazartesi akşamı saat 20.00'de oynanacak mücadele öncesinde çalışmalarına devam eden sarı-lacivertli takımda teknik direktör Jorge Jesus'tan dikkat çeken bir paylaşım geldi.

Arda'yı paylaştı

Arda Güler'e bir şey anlattığı anın videosunu paylaşan 68 yaşındaki Jorge Jesus, özel olarak ilgilendiği genç yıldız adayı yaptığı paylaşıma "Antrenman" notunu düştü.

"Kalitene güveniyorum"

Öte yandan Fenerbahçe'de son 2 maça ilk 11'de başlayan Arda Güler oyun aklı ve isteğiyle teknik direktör Jorge Jesus'un tam anlamıyla gözüne girdi.

Oynadığı sürede etkili performans sergileyen 18 yaşındaki oyuncu, İstanbulspor'a karşı da maça ilk 11 başlayacak.

Portekizli teknik adam, oyuncusuyla da özel görüşerek "Kalitene güveniyorum. Genç yaşına rağmen sorumluluk almaktan hiç kaçmıyorsun" dedi.