Jorge Jesus'tan ayrılık sözleri

UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında temsilcimiz Fenerbahçe ile Sevilla karşı karşıya geldi. Karşılaşma Sevilla'nın 2-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.
Bu mücadeleden sonra sarı-lacivertli takımın teknik direktörü Jorge Jesus'un maç içinde aldığı kararlar eleştirildi.
Maçın ardından ise Portekizli çalıştırıcı kulüpteki geleceğine dair çarpıcı açıklamalarda bulundu. Jorge Jesus, Paparazzo Rubro-Negro kanalından Gabriel Reis'e konuştu.
"Alışmakta güçlük çekiyorum"
Fenerbahçe'den ayrılma ve Flamengo'ya geri dönme ihtimaline dair gelen soruya; şu yanıtı verdi:
"Türkiye çok soğuk bir yer ve buraya alışmakta güçlük çekiyorum. Mayıs ayına kadar beklemelisiniz. Herkese kucak dolusu sevgiler gönderiyorum."
Flamengo taraftarı Jesus'u istiyor
Haberde Jesus'un Fenerbahçe ile olan sözleşmesinin sezon sonunda bitmesi sebebiyle Flamengo taraftarlarının Jesus'u sezon sonunda yeniden takımın başında görmek istediğine yer verildi.
2.14 puan ortalaması yakaladı
Fenerbahçe'nin başında bu sezon 37 resmi maça çıkan Jorge Jesus, bu maçlarda 24 galibiyet, 7 beraberlik 6 mağlubiyet alarak 2.14 puan ortalaması yakaladı.