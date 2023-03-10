Jorge Jesus'tan ayrılık sözleri

UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında temsilcimiz Fenerbahçe ile Sevilla karşı karşıya geldi. Karşılaşma Sevilla'nın 2-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

Bu mücadeleden sonra sarı-lacivertli takımın teknik direktörü Jorge Jesus'un maç içinde aldığı kararlar eleştirildi.

Maçın ardından ise Portekizli çalıştırıcı kulüpteki geleceğine dair çarpıcı açıklamalarda bulundu. Jorge Jesus, Paparazzo Rubro-Negro kanalından Gabriel Reis'e konuştu.

Fenerbahçe'den ayrılma ve Flamengo'ya geri dönme ihtimaline dair gelen soruya; şu yanıtı verdi:

"Türkiye çok soğuk bir yer ve buraya alışmakta güçlük çekiyorum. Mayıs ayına kadar beklemelisiniz. Herkese kucak dolusu sevgiler gönderiyorum."