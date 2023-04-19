Jorge Jesus'tan fikstür itirazı: Neden Galatasaray maçlarını önce oynuyor Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, Başakşehir maçı öncesi takıma bir motivasyon konuşması yaparken, Galatasaray'ın maçlarını önce oynamasını da eleştirdi.

Fenerbahçe'nin deneyimli teknik direktörü Jorge Jesus, Başakşehir maçı öncesinde takımı topladı.

Şampiyonluk yolunda sarı-kırmızılıların kayıpsız ilerlemesi futbolcuların moralini bozarken, Portekizli hoca ise yaptığı konuşmayla oyuncularını motive etti.

Jesus, toplantıda oyuncularına şu sözleri kulandı:

"Artık her maçımız final. Başakşehir karşısında zorlu bir karşılaşma bizi bekliyor. Eksiklerimiz var ama şartlar ne olursa olsun mazeret bulmadan kazanarak yola devam etmemiz şart. Başakşehir karşısında alacağımız galibiyet, moral anlamında da bize büyük avantaj sağlayacak. Kazanalım ve önümüze bakmaya devam edelim"

İlk maçı Fenerbahçe kazandı

Fenerbahçe, sezonun ilk yarısında kendi evinde oynanan Başakşehir maçından 1-0 galip ayrılmıştı.

"Neden Galatasaray önce oynuyor"

Jesus'un ayrıca sık sık Galatasaray'ın maçlarını Fenerbahçe'den önce oynamasını da eleştiriyor.

Portekizli hoca, "Galatasaray neden bizden önce oynuyor bunu bilmiyorum ve anlamıyorum. Zaten Türk futbolunda anlamadığım çok şey oluyor. Oyuncular üzerinde bu durum baskı oluşturuyor mu bilmiyorum ama taraftarlar üzerinde olabilir. Bu da sahaya yansıyor demektir. Bunun saha içine etkisi var diyebiliriz. Biz 2 takım arasında bu durum dönüşümlü olsun isterdik. Neden lider hep ikinciden önce oynuyor bilmiyorum. İyi pişirilmiş bir durum olduğunu söyleyebilirim." diyerek sistemi eleştirdi.