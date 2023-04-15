Jorge Jesus'tan maç sonu takımla birlikte toplantı

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Süper Lig'de 29. haftada Fenerbahçe, sahasında Ankaragücü'nü konuk etti.
Sarı-lacivertliler rakibini son dakikalarda attığı 2 gol ile 2-1 mağlup etti.
Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus'tan, Ankaragücü karşılaşmasının ardından flaş bir hamle geldi.
Takımı orta noktada topladı
Portekizli teknik adam, maç sonunda oyuncuları orta noktada topladı, toplantıyı yaptıktan sonra soyunma odasına gönderdi.
Direkt soyunma odasına gittiler
Fenerbahçeli futbolcular taraftarı alkışlamadan direkt soyunma odasına gitti.
Galatasaray maçının ardından da yaptı
Jorge Jesus, iç sahada 3-0 kaybedilen Galatasaray derbisinin ardından da benzer bir hareket yapmış ve futbolcularla maç sonu orta sahada toplantı yapmıştı.