Jorge Jesus'tan maç sonu takımla birlikte toplantı Süper Lig'in 29. haftasında sahasında Ankaragücü'nü ağırlayan Fenerbahçe'de Teknik Direktör Jorge Jesus, 2-1 üstün tamamladığı maçın ardından takımı orta noktada toplayarak kısa bir toplantı yaptı.

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Süper Lig'de 29. haftada Fenerbahçe, sahasında Ankaragücü'nü konuk etti.

Sarı-lacivertliler rakibini son dakikalarda attığı 2 gol ile 2-1 mağlup etti.



Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus'tan, Ankaragücü karşılaşmasının ardından flaş bir hamle geldi.

Takımı orta noktada topladı

Portekizli teknik adam, maç sonunda oyuncuları orta noktada topladı, toplantıyı yaptıktan sonra soyunma odasına gönderdi.

Direkt soyunma odasına gittiler

Fenerbahçeli futbolcular taraftarı alkışlamadan direkt soyunma odasına gitti.

Galatasaray maçının ardından da yaptı

Jorge Jesus, iç sahada 3-0 kaybedilen Galatasaray derbisinin ardından da benzer bir hareket yapmış ve futbolcularla maç sonu orta sahada toplantı yapmıştı.