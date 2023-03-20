Jorge Jesus'tan 'maçlar sahada kazanılmıyor' açıklamasına düzeltme geldi

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, geçtiğimiz hafta söylediği "Türkiye'de maçlar sahada oynanmıyor." sözü hakkında Medya Sorumlusu Alper Yemeniciler aracılığıyla açıklama yaptı.

İlk 4 takımın play-off oynaması gerektiğini düşündüğünü dile getiren Jesus, sözlerini şöyle dile getirmişti:

"Maçların sahada kazanılması gerektiğini düşünüyorum. İlk 4 takımın play-off oynaması gerekiyordu bana göre. Tabi bu benim fikrim. Maçların sahada kazanılması gerekiyor, masada değil. Bizim Türkiye'de 2 tane devam ettiğimiz yarış var. Zaten 3 kupa var. Biz ikisinde mücadele ediyoruz. İnanıyoruz hala birinci sırayı alabileceğimize. Kupada da final oynayacağımıza ve kupayı kazanacağımıza inanıyoruz. Bu ligin sportif gerçekliği yok, bu ligde maçlar sahada kazanılmıyor. Kim kazanırsa kazansın bunu söylüyorum."