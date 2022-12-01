Jorge Jesus'tan TFF'ye yabancı kuralı göndermesi

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, yabancı sınırını eleştirdi. "Sınırın kalkması Türk futbolu için daha iyi olur" diyen Portekizli teknik adam, Dünya Kupası için de favorilerini açıkladı.

Kulüpler Birliği Vakfının iş birliği içinde olduğu LaLiga ile düzenlediği Dostluk Turnuvası'nın ilk maçında İspanya'nın Rayo Vallecano takımını 3-1 yenen Fenerbahçe'nin teknik direktörü Jorge Jesus, yabancı kuralıyla alakalı TFF'ye göndermede bulundu.

"Daha iyi olmalıydık"

Maçta ilk yarı rakiplerinden iyi olduklarını ancak kolay bir gol yediklerini kaydeden Jesus, "Daha iyi olmamız gerekiyordu. İlk yarı oyuna hükmettik sonuca hükmedemedik. İkinci yarı değişikliklerle takımın performansı daha iyiye gitti. Rakibin değişiklikleriyle ise oyunları daha kötüye gitti. Bu da ikinci yarı işimizi daha kolaylaştırdı. Hazırlık maçı da olsa kazanmak her zaman önemlidir. Ama maçta sakatlık yaşanması iyi olmadı. Pedro'nun durumunun ne olacağını göreceğiz ama keyif kaçırıcı bir durum bu." ifadelerini kullandı.

"Pedro'nun durumu umarım ciddi değildir"

Takımdaki sakatlarla ilgili soruya cevap veren Jesus, lige verilen 5 haftalık aranın kendilerine iyi geleceğini bildiklerini ve aranın sakatların dönmesi açasından önemli olduğunu kaydederek, "Daha önce sakat olan oyuncularımız, King, Mert Hakan Yandaş bu maçta oynadı. İki sakatımız var; Peres ve Arda Güler. Bu maçta sakatlanan Pedro'nun durumu umarım ciddi değildir. Hastaneye gitti, gerekli testler orada yapılacak. Ben şu an durumuyla ilgili bilgili değilim en azından." diye konuştu.

"Yabancı kuralı olmasa daha iyi olurdu"

Jorge Jesus, daha önce lisans çıkmayan Lemos ve Bruma'ya lisans çıkıp çıkmayacağıyla ilgili soruya karşılık da yabancı kuralına işaret ederek şu yanıtı verdi:

"Şu anda Fenerbahçe'nin yabancı sınırı sebebiyle kontenjanı dolu. Transfer ve liste için birilerinin gitmesi gerekiyor. Lemos bu maçta oynadı çünkü o pozisyonda elimizde çok çözüm yok. İki genç oyuncu da vardı; Yusuf ve Yiğit. Lemos, 5 aydır oynamıyordu, bu maç iyi oynadı, fiziksel zorluk yaşadı ama bu normal. Transfer sezonuna bakacağız. Ama kolay değil. Onların kadroya dahil olmaları için birilerinin gitmesi gerekiyor. Ne yapacağımıza bakacağız transfer döneminde. Savunma bölgesinde sayı anlamında sıkıntı yaşayabiliyoruz. Bugün gördük. Serdar zaman zaman sakatlıklar yüzünden takımdan ayrı kalabiliyor. Peres sakat. Türkiye'de yarışan Fenerbahçe gibi güçlü 5-6 takım var. Avrupa'da son 16'dayız. Başarının bedeli bu. Başarılı olup ilerlemesek belki bu sakatlıkları yaşamazdık. Ama defans bölgesini, elimizde daha fazla çözüm olması için iyileştirmemiz gerektiği bir gerçek.

Fikir belirtmem gerekirse bence yabancı sınırı olmasa Türk futbolunun gelişmesi açısından daha iyi olabilirdi. Portekiz'de yabancı kuralı yok ama başka kurallar var. Bu yüzden Portekiz 10 milyon nüfuslu olmasına rağmen en iyi oyuncuları çıkarabiliyor ve takımları da dünya sıralamasında ön sıralarda yer alabiliyor. Ben şahsi olarak şu düşüncedeyim; Avrupa ve dünya futboluna, üst liglere baktığınız zaman bu tarz yabancı sınırlamaları yok. Kalite olarak düşük diyebileceğimiz Arabistan ve Türkiye gibi liglerde var bu sınır. Bu yüzden futbol gelişmiyor. Kaliteli oyuncu getirirseniz katkı sağlıyorlar. Altyapı önemli, imkanlar, şartlar her zaman daha iyi hale getirilmeli. Türk futbolunu yönetirken bu tarz detayların düşünülmesi gerekir."





4 Dünya Kupası favorisi

Kupada 4 favori takımının olduğunu belirten Jesus, "Portekiz, Brezilya, Fransa ve İspanya. Sonrasında Arjantin ve İngiltere geliyor. Bu ikisi kalite anlamında diğerleriyle aynı seviyede değil. Kısa süreli, eşleşmeli tur olduğu için, ama her şey olabilir bu turnuvada. 4 takımın en kaliteli takım olduğunu düşünüyorum." ifadesini kullandı.