Jorge Jesus'tan uyarı: Bu kez maçı son dakikaya bırakmayın

Fenerbahçe'de gözler Süper Lig'de oynanacak İstanbulspor mücadelesine çevrildi.

Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında Fenerbahçe, İstanbulspor'u konuk edecek. Sarı-lacivertliler, dün akşam lider Galatasaray'ın Fatih Karagümrük karşısında puan kaybetmesinin ardından, maçı kazanıp zirve takibine devam etmek istiyor.

Ankaragücü'nü 90+6'da, Başakşehir'i ise 90+3'te deviren Fenerbahçe'nin artık işi daha sıkı tutmak istediği ifade edildi.

Son haftaya kadar şampiyonluk iddiasını sürdürmek isteyen sarı-lacivertlilerin, bol gollü bir galibiyet alıp taraftarını havaya sokmak istediği aktarıldı.

Oyuncularını uyaran teknik direktör Jorge Jesus, "Sürekli son dakika golleri atamayız. Bu kez işi erken bitirin." dediği öne sürüldü.

"Her zaman işler bu şekilde yolunda gitmeyebilir. İstanbulspor maçında maçın dizginleri baştan sona kadar bizim elimizde olmalı. İşi baştan sıkı tutun. Herkes dikkatli olsun"