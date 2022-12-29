Jorge Jesus'tan yönetime transfer isteği

Fenerbahçe teknik direktörü Jorge Jesus, devre arası transferi için yönetime 4 bölge için listesini sundu.

Bu sezon Süper Lig şampiyonluğunu kazanmak için büyük çaba harcayan Fenerbahçe yönetimi, takımın eksiklerini gidermek için çalışıyor.

Devre arası transfer döneminin başlamasına sayılı günler kala, Portekizli teknik direktör Jorge Jesus, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a isteklerini ve gönderilecekleri iletti.

Şampiyonluk için takımın savunma yönünü güçlendirmek isteyen Jesus, öncelikli olarak stoper ve sol bek istedi.

Öncelik savunma

Sezon öncesi transfer edilen Ezgjan Alioski'nin fizik ve savunma yönünden memnun olmayan teknik direktör, daha atletik ve güçlü bir bek istiyor.

Stoper konusunda Adana Demirspor'un oyuncusu Samet Akaydın yönetimin kadroya katmak için uğraştığı oyuncuların başında geliyor.

Forvet ve kaleci takviyesi

Forvet bölgesinde de Valencia'nın sakatlık problemi, Basthuayi, Joshua King ve Serdar Dursun'un süreklilik göstermemesi yine Jesus'un planlarını bozuyor.

Forvete tecrübeli, bitiriciliği yüksek ve top saklama özelliği olan bir santrafor istiyor.

Son olarak da hem yeni sözleşme konusunda bir anlaşmanın henüz sağlanamaması ve yedeğinin olmaması nedeniyle Altay Bayındır için alternatif bir isim aranıyor.