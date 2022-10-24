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    Jorge Jesus'un basın toplantılarında kravat takma nedeni

    Jorge Jesus'un basın toplantılarında kravat takma nedeni

    Jorge Jesus, maçta takmamasına rağmen basın toplantılarına kravat takarak geliyor. Portekizli hoca, bunun nedenini 'saygı' olarak açıkladı.
    • 24.10.2022 - 11:13
    • Güncelleme : 24.10.2022 - 11:38
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    Başakşehir maçında saha kenarında kravatsız dururken karşılaşmanın ardından basın toplantısına kravatla çıkan Fenerbahçe teknik direktörü Jorge Jesus, bu konu kendisine sorulduğunda verdiği yanıtla dikkat çekti.

    "Saygımdan kravat takıyorum"

    Portekizli teknik adam, hem bu durum hem de moda konusunda danışmanlık alıp almadığı ile ilgili olarak şunları söyledi:

    "Hem siz basın mensuplarına hem de taraftarlara saygıdan dolayı kravat takıyorum. Moda danışmanım yok. Lacivert takım elbiseyi Fenerbahçe'nin renklerinden dolayı tercih ediyorum. Sarı gömlek veya sarı kravat çok hoş gözükmeyeceğinden komple lacivert giyiyorum."

    Jorge Jesus un basın toplantılarında kravat takma nedeni #1

    Jorge Jesus un basın toplantılarında kravat takma nedeni #2

    Jorge Jesus un basın toplantılarında kravat takma nedeni #3


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