Jorge Jesus'un Brezilya basınına sızan ses kaydı Fenerbahçe'nin teknik direktörü Jorge Jesus'un Flamengo hakkında konuştuğu ses kayıtları ortaya çıktı.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus'un, Flamengo'nun futboldan sorumlu yardımcısı ve ikinci başkanı olan Marcos Braz ile yaptığı görüşmeyle alakalı olarak Brezilya basınına yaptığı açıklama ortaya çıktı.

UOL'de yer alan haberde; Jorge Jesus'un, Brezilya'dan bir gazeteciye açıklamalar yaptığı ve bu açıklamaların telefondaki ses kayıtları olduğu belirtildi.

İşte Jorge Jesus'un konuşması:

"Günaydın dostum! Türkiye saat sabah 10.00, Brezilya ile aramızda 6 saat fark var. Brezilya'da neden çok para istediğimi ve benimle anlaşmaya varamadıklarını söylüyorlar bilmiyorum. Bunun amacı nedir bilmiyorum ama gerçek şu ki Marcos Braz benimle Flamengo hakkında konuştu."

"Türkiye'de ligin bitmesine 1.5 ay var"

"Marcos Braz, şimdi ayrılmamı istedi, ben de yapamayacağımı ilettim. Kendime biraz zaman tanımam gerektiğini söyledim. Başkanla konuşmam için bile zamana ihtiyacım olduğunu söyledim. Türkiye'de ligin bitmesine 1.5 ay var."

"Braz bana geçici teknik direktör getireceğim dedi"

"Bana geçici bir teknik direktör getireceğini söyledi. Ben de 'Tamam' dedim. Beni 1 haftadan fazla bekleyemeyeceğini söyledi. İşte tamam, bu iyi."

"Para konuşmadım bile"