Jorge Jesus'un derbi karnesi zayıf

Süper Lig'in 27. haftasında Fenerbahçe evinde 10 kişi kalan rakibi Beşiktaş'a 4-2 mağlup oldu.
Sarı-lacivertlilerde Jorge Jesus ise cezası nedeniyle maçı tribünden takip etti.
Portekizli teknik adam maç boyunca telefondan yardımcısına direktifler verirken, Fenerbahçe'deki 4. derbisinde de galibiyet yüzü göremedi.
Jesus 4'te 0 çekti
Beşiktaş ile sezonun ilk maçında 0-0 berabere kalan Jesus'un Fenerbahçe'si, ardından Trabzonspor'a 2-0, Galatasaray'a 3-0 mağlup oldu.
Evindeki son Beşiktaş derbisinde sahadan 4-2 yenilgiyle ayrılan sarı-lacivertliler bu sezon derbilerdeki kötü performansını zirveye taşıdı.
Fenerbahçe taraftarı maç sonunda Ali Koç ve Jorge Jesus'a büyük tepki gösterdi.