Jorge Jesus'un derbi konuşması

Galatasaray'ı yenerek liderliği geri almak isteyen Fenerbahçe teknik direktörü Jorge Jesus, derbi öncesi futbolcuları motive etmeye çalışıyor.

Fenerbahçe, Süper Lig’in 18. haftasında Ülker Stadı’nda karşı karşıya geleceği Galatasaray derbisi hazırlıklarını Samandıra Can Bartu Tesisleri’nde yaptığı antrenmanla devam ettirdi.

Takıma taktik çalışması yaptıran Portekizli teknik direktör, fubolcuları mental olarak da derbiye hazırlanıyor.

Oyuncuların sık sık uyarılarda bulunan Jesus, "Kendinizi baskı altına almayın, normal bir maça çıkıyoruz. Diğerlerinden bir farkı yok." ifadelerini kullandı.

"Biz Galatasaray'dan iyi takımız"

Haber Global'den Sercan Hamzaoğlu'nun haberine göre; Jesus, "Şunu bilin, biz Galatasaray’dan iyi takımız. Onlar sezon başından beri ilk kez haftada 3 maç oynamaya başladı. Biz ise sürekli bu tempodayız. Bu maçı da çıkıp alacağız ve taraftarımızı evine lider olarak göndereceğiz.” konuşmasını yaptı.



