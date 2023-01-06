Petrol
78.68
-0.01%
Euro
19.7303
-0.17%
Dolar
18.7702
0.03%
Altın
1.107
0.13%
Borsa
5233
0.00%
Bitcoin
319.195
0.44%
BTXN Coin
7.19
1.41%
Bitexen
9ºC
İstanbul
Bulutlu 9 C
    Jorge Jesus'un derbi konuşması

    Jorge Jesus'un derbi konuşması

    Galatasaray'ı yenerek liderliği geri almak isteyen Fenerbahçe teknik direktörü Jorge Jesus, derbi öncesi futbolcuları motive etmeye çalışıyor.
    • Haber Merkezi
    • 06.01.2023 - 12:25
    • Güncelleme : 06.01.2023 - 12:36
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et

    Fenerbahçe, Süper Lig’in 18. haftasında Ülker Stadı’nda karşı karşıya geleceği Galatasaray derbisi hazırlıklarını Samandıra Can Bartu Tesisleri’nde yaptığı antrenmanla devam ettirdi.

    Takıma taktik çalışması yaptıran Portekizli teknik direktör, fubolcuları mental olarak da derbiye hazırlanıyor.

    Oyuncuların sık sık uyarılarda bulunan Jesus, "Kendinizi baskı altına almayın, normal bir maça çıkıyoruz. Diğerlerinden bir farkı yok." ifadelerini kullandı.

    "Biz Galatasaray'dan iyi takımız"

    Haber Global'den Sercan Hamzaoğlu'nun haberine göre; Jesus, "Şunu bilin, biz Galatasaray’dan iyi takımız. Onlar sezon başından beri ilk kez haftada 3 maç oynamaya başladı. Biz ise sürekli bu tempodayız. Bu maçı da çıkıp alacağız ve taraftarımızı evine lider olarak göndereceğiz.” konuşmasını yaptı.

    Jorge Jesus un derbi konuşması #1

    Jorge Jesus un derbi konuşması #2


    İngiltere ile BioNTech kanser aşısını ortak üretecek
    Dünya

    İngiltere ile BioNTech kanser aşısını ortak üretecek

    Gelinim Mutfakta günün birincisi kim oldu?
    Medya

    Gelinim Mutfakta günün birincisi kim oldu?

    Teknoloji Devi Hisselerine Yatırımın Tam Zamanı!
    Advertorial

    Teknoloji Devi Hisselerine Yatırımın Tam Zamanı!

    Görüş Bildir