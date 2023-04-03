Jorge Jesus'un maçı kaybettiren ofsayt taktiği Fenerbahçe'nin Portekizli teknik adamı Jorge Jesus, 4-2 kaybedilen Beşiktaş derbisi sonrası eleştirilerin hedefi haline geldi. Taktik ve oyuncu seçimleriyle eleştirilen Jesus'a bir eleştiri de rakip 10 kişiyken yapılan ofsayt taktiği yüzünden geldi.

Süper Lig'in 27. haftasında 10 kişi kalan Beşiktaş'a 4-2 mağlup olan Fenerbahçe'de Jorge Jesus eleştirilerin hedefi haline geldi.

Derbilerde 3'lü savunmadan vazgeçmeyen ve çıktığı tüm önemli maçlardan hüsranla ayrılan saı-lacivertlilerde Beşiktaş maçında da büyük bir üzüntü yaşandı.

Fenerbahçe, skor 1-0 lehineyken penaltı kazandı. Welinton da aynı pozisyonda kırmızı kart gördü. Topun başına geçen Valencia skoru 2-0 yapamazken bu dakikanın ardından oyun da tamamıyla değişti.

(Görüntüler beIN Sports'tan alınmıştır)

Ofsayt taktiği işe yaramadı

Savunma arkasına her fırsatta kaçan siyah-beyazlılar Redmond'un ortası Cenk Tosun'un kafasıyla skoru eşitlerken, bu golden dakikalar sonra savunma arkasına atılan topta Cenk bir kez daha ağları havalandırdı.

Bu gole kadar birçok kez savunma arkasına sarkan siyah-beyazlı futbolcular Jesus'un ofsayt taktiğine de neredeyse hiç yakalanmadı.

Portekizli hoca, 10 kişi kalan rakibine karşı denediği ofsayt tuzağı yüzünden de taraftarların hışmına uğradı.

2-1'lik skorun ardından sazı eline alan Beşiktaş, maçtan 4-2lik galibiyetle ayrıldı.

(Görüntüler beIN Sports'tan alınmıştır)