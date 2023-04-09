Jorge Jesus'un oğlundan olay beğeni! Son günlerde Fenerbahçe'den ayrılacağı konuşulan Jorge Jesus'un oğlu sosyal medya hesabından sarı-lacivertliler aleyhine bir yorumu beğendi.

Süper Lig'in 27. haftasında oynanan derbi mücadelesinde Fenerbahçe ile Beşiktaş karşı karşıya gelmişti. Şükrü Saracoğlu Stadyumu'nda oynanan mücadelede siyah-beyazlılar 1-0 geriye düştüğü maçı 10 kişi kalmasına rağmen 4-2 kazanmıştı.

Ali Koç ve Jorge Jesus toplantı yapmıştı

Bu maçın ardından teknik direktör Jorge Jesus, taraftarlar tarafından eleştirilmişti. Portekizli çalıştırıcının ismi ayrılık dedikodularıyla anılınca hafta içinde Başkan Ali Koç Jorge Jesus ile birlikte toplantı yapıp yola devam kararı almıştı.

Kayserispor karşısında alınan Türkiye Kupası galibiyetinden sonra ise Jesus'un takımda kalacağı netleşmişti.

Gonçalo Jesus'tan olay beğeni

Fenerbahçe'nin tecrübeli teknik direktörü Jorge Jesus'un büyük oğlu Gonçalo Jesus, sosyal medya hesabından yaptığı bir beğeniyle taraftarları şaşırttı.

Gonçalo, babasının Flamengo'ya döneceğine dair sosyal medyada yapılan paylaşımları beğendi.

Jorge Jesus'un oğlu Gonçalo, Fenerbahçe'yi nankör bir kulüp olarak nitelendiren ve Flamengo'ya dönmesi gerektiğini belirten bir yorumu beğendi.

Taraftar tepki gösterdi

Bu beğeniyle birlikte Fenerbahçe taraftarlarının tepkisi çığ gibi büyüdü.

Bazı taraftarlar, Gonçalo Jesus'a yönelik sert eleştirilerde bulunurken, bazıları ise bu beğeninin babasının takımdan ayrılacağına dair bir işaret olmadığını savundu.