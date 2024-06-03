Jose Mourinho'dan basın toplantısında çarpıcı sözler Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Jose Mourinho basın toplantısında soruları yanıtladı.

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ensonhaber.com

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Portekizli çalıştırıcının sözleri şu şekilde:

Ben bugüne kadar hep I'am Jose Mourinho diyordum. Ben Jose Mourinho. Bugünden itibaren "Ben Fenerbahçe Teknik Direktörüyüm" diyeceğim.

"İletişime ilk geçen kişi Ali Koç'tu"

Eğer soruyu doğru anladıysam, benimle ilk iletişime geçen kişi Mario Baranco'ydu. Bunun sonucunda Ali Koç ilk iletişime geçen kişi oldu. Buraya gelmemi tetikleyen şey bu oldu. Her yere gittiğimde dedikodular oluyor. Fenerbahçe'ye imza atmak için Aziz Yıldırım'dan onay almadım!

"Duygusal davranmanın zamanı değil"

Transfer anlamında kimseyle konuşmadım. İsim değil proje, istikrar görmek istiyorum. Sadece isimler üzerinden değil, profiller üzerinden konuştuk. Asla isim konuşmadık. Geçmiş kulüplerimden oyuncularıma ilgim yok. Roma'dan hiçbir oyuncuya ilgim yok. Acele etmenin, duygusal davranmanın zamanı değil.

"Başkan değişirse de teknik direktörüm"

Jose Mourinho, "Aziz Yıldırım başkan seçilirse, Jose Mourinho'nun görevi devam edecek mi?" şeklindeki soruya ise, "Fenerbahçe'nin teknik direktörüyüm, başkan değişse de ben Fenerbahçe için çalışırım." ifadelerini kullandı.

Ben 2 yıl boyunca Fenerbahçe'nin teknik direktörüyüm, Fenerbahçe'de olacağım. Başkanımız Ali Koç buradayken bu sözleşmeyi imzaladım... Benim için istikrar ve proje çok önemliydi. Bu sabah tesislere gittim. Ben dünyada büyük kulüplerde çalıştım, tesisler çok iyi. Gelecek haftalar bizim için kolay olmayacak çünkü birçok oyuncumuz Avrupa Şampiyonası'nda olacak. 2 hafta içinde çalışmalarımıza başlamamız gerekiyor... Fenerbahçe'nin teknik direktörüyüm ve taraftar için elimden gelen her şeyi yapacağım. Başkan değişse de ben Fenerbahçe için çalışırım...

"Ali Koç'un projesi için imza attım"

İstikrar, bana sunulan proje çok önemliydi. İki günde her şey üst düzey... Tesislere gittim, gördüğüm seviye çok iyi. İstikrar isterim, sorumlulukların bilincindeyim. Gelecek haftalar kolay olmayacak çünkü oyuncular EURO2024'te olacak. İki hafta sonra çalışmalara başlamamız lazım. Takımın içinde bulunduğu organizasyon çok önemliydi. Fenerbahçe taraftarları için her şeyimi vereceğim. Dediğim gibi Ali Koç ve Mario Branco'nun sunduğu proje için imza attım.

"Sesimi yükseltmem gerekirse, iki kere düşünmem"