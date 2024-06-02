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Jose Mourinho'dan Fenerbahçe paylaşımı: Yeni evim

Jose Mourinho'dan Fenerbahçe paylaşımı: Yeni evim Fenerbahçe'nin teknik direktörlük görevi anlaşmaya vardığı Jose Mourinho, İstanbul'a geldi. Mourinho, sosyal medya hesabından helikopterde olduğu sırada bir video yayınladı ve Şükrü Saraçoğlu Stadyumu'nu çekerek "Yeni evim" notunu düştü.