Portekizli dünyaca ünlü teknik direktör Jose Mourinho, Fenerbahçe'ye imza atmak için İstanbul'a geldi.
Sabiha Gökçen Havalimanı Genel Havacılık Terminali'ne inen özel uçakta Mourinho'ya Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Fenerbahçe Sportif Direktörü Mario Branco ve Ali Koç'un seçimi kazanması durumunda bir sonraki dönemde yönetim listesinde yer alacak Acun Ilıcalı eşlik etti.
Taraftarları selamladı
Mourinho, kendisini taşıyan özel uçağın inmesinin ardından havalimanında toplanan taraftarları selamlamak için apronun dışına çıktı.
Helikoptere bindi, paylaşım yaptı
Portekizli çalıştırıcı, taraftarları selamladıktan sonra havalimanına geri dönerken, kendisini kalacağı otele götürecek helikoptere bindi.
Efsane isim, helikopterde olduğu sırada sosyal medya hesabından bir video yayınladı.
Mourinho, havadan yaptığı paylaşımda Kadıköy manzarasını çekti.
Videoda Şükrü Saraçoğlu Stadyumu'nu da çeken dünyaca ünlü isim, "Yeni evim" notunu düştü ve sarı-lacivert kalp koydu.
Fenerbahçe'ye imza atacak
Jose Mourinho, bugün saat 19.00'da Şükrü Saraçoğlu Stadı'nda düzenlenecek törenle kendisini Fenerbahçe'ye bağlayacak sözleşmeye imza atacak.
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