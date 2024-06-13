Jose Mourinho'dan futbolculara Şampiyonlar Ligi çağrısı Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, 22 Haziran'da futbolcularına kampa çağırdı. Milli takım haricinde bahane kabul etmeyen Portekizlinin hedefi takımı 16 sene sonra Şampiyonlar Ligi'ne götürmek...

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

ensonhaber.com

EURO 2024 nedeni ile ülke milli takımlarına giden oyuncuların durumundan şikayet eden Jose Mourinho, kontratı devam eden oyuncular hakkında flaş bir karar aldı.

"Çok zorlu bir dönem bizi bekliyor"

Buna göre Fenerbahçe ile mukavelesi devam eden herkesi 22 Haziran Cumartesi günü Samandıra Can Bartu Tesisleri'ne davet eden Portekizli teknik adam, "Hiçbir şekilde gecikme ve mazeret kabul edilmeyecek. Çok zorlu bir dönem bizi bekliyor. Zaten mecburen milli takımlarına giden oyuncular bizimle olmayacak. Kendine bu takımda yer bulmak, bizimle büyük başarılara imza atmak isteyenlerle birlikte yolumuza devam edeceğiz." dedi.

"Birlikte hareket etmeliyiz"

Hedefleri hakkında da konuşan Mourinho, "Şampiyonlar Ligi'ne girmek ilk hedefimiz olacak. Bizi kulvarda zorlu mücadeleler bekliyor. 23- 24 Temmuz'da ilk maçımızı, 30-31 Temmuz'da ise rövanşı oynayacağız. Ardından 9 Ağustos haftasında Süper Lig başlayacak. Bu nedenle birlikte hareket etmek için birbirimizi tanımak zorundayız." ifadelerini kullandığı öğrenildi.

16 sene oldu...

Hatırlanacağı üzere sarı-lacivertliler, çeşitli nedenlerden dolayı toplam 16 senedir Şampiyonlar Ligi'ne gidemiyor... Fenerbahçe son olarak 2008-2009 sezonunda Luis Aragones yönetiminde Devler Ligi'nde mücadele etmişti.